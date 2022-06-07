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Kremlin: Türkiye’deki NATO tatbikatını yakından izleyeceğiz

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Kremlin Sözcüsü Peskov, “Rusya, Türkiye’nin NATO üyesi olduğunun farkında, fakat Rusya Savunma Bakanlığı böyle eylemleri yakından izliyor" dedi.
Kremlin: Türkiye’deki NATO tatbikatını yakından izleyeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bu ay Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO tatbikatıyla ilgili açıklama yaptı.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, Kremlin Sözcüsü Peskov, konuyla ilgili olarak “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söz konusu NATO tatbikatını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmedi. Rusya, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunun farkında, fakat Rusya Savunma Bakanlığı böyle eylemleri yakından izliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye, 20-28 Haziran’da NATO’nun İntikal ve Hazırlık Tatbikatı ‘Ramstein Dust II-2022'ye (RADU II-22) ev sahipliği yapacak.

Peskov, Ukrayna limanlardan tahıl ürünlerinin çıkarılmasıyla ilgili olası anlaşmaların sorulması üzerine de “Henüz herhangi bir çerçeve yok. Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklaması var ve kendisi, limanlara giden güzergahların mayınlardan temizlenmesi gerektiğini söyledi. Bu, Rus askerler gemileri silah taşıyıp taşımadıkları konusunda denetledikten sonra gemilerin limana girmesini, tahılın yüklenmesini ve ardından gerektiğinde bizim yardımımızla uluslararası sulara doğru seyretmesini mümkün kılacak” dedi.

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