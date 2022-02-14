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Kremlin: Ukrayna'nın NATO'dan Vazgeçmesi, Endişelerimize Yönelik Yanıta Yardımcı Olur

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya katılmayı reddetmesinin, güvenlik garantileri ile ilgili Rusya'nın endişelerine yönelik yanıtın formüle edilmesine yardımcı olacağını belirtti.
Kremlin: Ukrayna'nın NATO'dan Vazgeçmesi, Endişelerimize Yönelik Yanıta Yardımcı Olur

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadim Pristayko'un, "ülkesinin Rusya ile olası bir savaştan kaçınmak için NATO'ya katılım adımından vazgeçebileceği" yönündeki ifadelerini değerlendirdi.

Rusya ve ABD ile NATO arasında güvenlik garantileri konusunda müzakere sürecine değinen Peskov, "Elbette, Ukrayna'nın NATO'ya katılma fikrini resmen reddetme yönündeki adım, Rusya'nın endişelerine daha anlamlı bir yanıtın formüle edilmesine önemli ölçüde yardımcı olur." dedi.

Dmitriy Peskov, Kiev yönetiminin, Pristayko'nun açıklamalarına tepki verdiğine dikkati çekerek, "Bu, Kiev'in dış siyaseti ile ilgili görüşünü değiştirme açısından oldubitti olarak kabul edilemez. Ülkenin anayasasında tamamen farklı hedeflerin belirtildiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

"Büyükelçi yanlış formüle etti"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, düzenlediği basın toplantısında, Büyükelçi Pristayko'nun "yanlış formüle ettiğini" belirterek, "Ukrayna'nın NATO üyeliği, anayasada yer almakta ve anayasaya aykırı hiçbir karar alınamaz." diye konuştu.

Nikolenko, Ukrayna'nın NATO veya başka bir güvenlik ittifakına henüz üye olmadığına dikkati çekerek, "Bu nedenle güvenlik garantileri, ülkemiz için en önemli konudur. Elbette, en iyi garanti, Ukrayna'nın NATO'ya acilen kabul edilmesi olur." görüşünü paylaştı.

Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadim Pristayko, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği röportajda, ülkesinin Rusya ile olası bir savaştan kaçınmak için NATO'ya katılım adımından vazgeçebileceğini vurgulamıştı.

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