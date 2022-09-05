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Kremlin: Yaptırımlar kalkarsa gaz sevkiyatı başlar

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Kremlin: Yaptırımlar kalkarsa gaz sevkiyatı başlar
Kremlin: Yaptırımlar kalkarsa gaz sevkiyatı başlar

Kremlin, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması halinde Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatlarının başlayabileceğini söyledi. Sözcü Dmitriy Peskov, “Durumu mevcut hale getiren, Batılı devletlerin dayattığı bu yaptırımlardır” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Akım doğal gaz boru hattıyla ilgili yaşanan sorunlarda Rusya’ya yönelik suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Kuzey Akım’la ilgili sorunların Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle yaşandığını anlatan Peskov, “Hattaki destek üniteleri yaptırımlar nedeniyle ortadan kalktı ve tüm yük tek bir üniteye bindirilmişti ve bu ünitenin de ciddi bir bakıma ihtiyacı var” dedi.

Kuzey Akım’dan sevkiyatların, yaptırımların kalkması halinde tekrar başlama ihtimaline yönelik bir soruyu yanıtladı.

“Kesinlikle. Yaptırımlar, hatta bakım yapmamızı, uygun yasal garantiler olmadan sevkiyat yapmamızı, yasal garantiler vermemizi engelliyor. Durumu mevcut hale getiren, Batılı devletlerin dayattığı bu yaptırımlardır.”

 

Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatı durdu

 

Peskov, Avrupa’da artan enerji faturalarına yönelik gerçekleşen çeşitli protestoları da değerlendirerek, “Avrupa’da hayat şartları kötüleşiyor. Sıradan vatandaşların ülkelerindeki yönetimlere giderek daha fazla sorusu olacaktır.” dedi.

Rus enerji şirketi Gazprom, 2 Eylül’de, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamıştı.

Rus yetkililer, Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne sürerken, Avrupalı yetkililer, Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia ediyor.

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