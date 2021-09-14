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Kremlin’de corona alarmı… Yakınında çıktı: Putin karantinada

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresinde yer alan birden fazla kişinin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya girdiği açıklandı.
Kremlin’de corona alarmı… Yakınında çıktı: Putin karantinada

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresinde yer alan birden fazla kişinin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya girdiği açıklandı.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada Putin’in bu hafta gerçekleştirmesi beklenen Tacikistan ziyaretinin de iptal edileceği ifade edildi.

Rusya liderinin an itibarıyla durumunun iyi olduğu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği vurgulandı.

Putin dün son olarak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Moskova’da görüşmüştü.

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