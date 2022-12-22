Kremlin’den ABD’nin Ukrayna’ya vereceği Patriotlarla ilgili çok sert açıklama

ABD’nin Washington’a giderek resmi temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin ziyaretinin yankıları devam ediyor.
Zelenskiy’nin ziyaretei sırasında ABD’nin Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi tedarik edeceğinin açıklaması sonrasında Kremlin’den zehir zemberek açıklama geldi.
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya silah gönderme kararının Moskova ile Kiev arasındaki gerilimin çözümüne katkı sağlamadığını söyledi. Peskov, ABD’nin göndereceği silahların “Rusya’nın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyeceğini” de dile getirdi.
Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov, “Zelenskiy’nin ziyareti sırasında herhangi bir barışa hazırlık sinyali alamadıklarını da belirtirken, “ABD, Rusya ile son Ukraynalı düşene kadar savaşmak istediğini kanıtı” dedi.
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