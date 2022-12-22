  • BIST 5.459,05
  • Altın 1081.044
  • Dolar 18.6696
  • Euro 19.7974
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Kremlin’den ABD’nin Ukrayna’ya vereceği Patriotlarla ilgili çok sert açıklama

» »
Washington'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi gönderme kararı almasından sonra Kremlin'den çok sert açıklamalar arka arkaya geldi.
Kremlin’den ABD’nin Ukrayna’ya vereceği Patriotlarla ilgili çok sert açıklama

ABD’nin Washington’a giderek resmi temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin ziyaretinin yankıları devam ediyor.

Zelenskiy’nin ziyaretei sırasında ABD’nin Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi tedarik edeceğinin açıklaması sonrasında Kremlin’den zehir zemberek açıklama geldi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya silah gönderme kararının Moskova ile Kiev arasındaki gerilimin çözümüne katkı sağlamadığını söyledi. Peskov, ABD’nin göndereceği silahların “Rusya’nın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyeceğini” de dile getirdi.

Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov, “Zelenskiy’nin ziyareti sırasında herhangi bir barışa hazırlık sinyali alamadıklarını da belirtirken, “ABD, Rusya ile son Ukraynalı düşene kadar savaşmak istediğini kanıtı” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin’den “Durum son derece zor” itirafı20 Aralık 2022 Salı 20:20
  • Rusya’dan Yunanistan’a tehdit gibi açıklama: Uyarıyoruz…19 Aralık 2022 Pazartesi 23:45
  • Putin kesenin ağzını açtı! Arsa dağıtacak19 Aralık 2022 Pazartesi 23:17
  • Pasifik’te gerilim: Çin gemisi Japon kara sularına girdi19 Aralık 2022 Pazartesi 19:46
  • Pakistanlı bakandan Hindistan'a atom bombası tehdidi19 Aralık 2022 Pazartesi 13:42
  • Çin’de şehirler arası ulaşımda kısıtlamalar kaldırılıyor18 Aralık 2022 Pazar 23:30
  • New York Times: ABD, Ukrayna’nın Rus generale suikast girişimini durdurmaya çalıştı18 Aralık 2022 Pazar 18:58
  • Zelenskiy: Kiev'de durum kötü18 Aralık 2022 Pazar 10:48
  • FIFA’dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye ret!17 Aralık 2022 Cumartesi 18:39
  • Rusya: AB, Türkiye’ye yaptırım baskısı yapıyor17 Aralık 2022 Cumartesi 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti