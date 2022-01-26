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Kremlin’den Biden’a Yanıt: Putin’e Yaptırım Yıkıcı Olur

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Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’e şahsi olarak uygulanacak herhangi bir yaptırımın siyasi açıdan yıkıcı olacağını söyledi.
Kremlin’den Biden’a Yanıt: Putin’e Yaptırım Yıkıcı Olur

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e doğrudan yaptırım uygulayabileceklerini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'a Kremlin'den tepki geldi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'e şahsi olarak uygulanacak herhangi bir yaptırımın siyasi açıdan yıkıcı olacağını ama Putin’e zarar vermeyeceğini söyledi.

Peskov, Putin'i hedef alacak yaptırımlardan bahseden siyasetçilerin konuyla ilgili yeterli uzmanlık bilgisine sahip olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Putin’e yaptırım uygulayabileceklerini açıklamıştı. İngiltere hükümetinden de benzer açıklamalar gelmişti.

İTALYA’DA ‘PUTİN’LE TOPLANTIYA KATILMAYIN’ ÇAĞRISI

Ukrayna krizi nedeniyle Batılı ülkeler Rusya'ya yönelik açıklamaları sertleştirirken, İtalya hükümetinin de şirketlere Rusya lideri Putin'in bugün video konferans aracılığıyla düzenleyeceği toplantıya katılmama çağrısı yaptığı bildirildi.

Reuters'ın haberine göre hükümet yetkilileri, şirket yönetimlerinden bugün Putin'in İtalyan iş dünyasıyla bir araya geleceği toplantıyı boykot etmelerini istedi.

Rusya’nın Ukrayna sınırlarına asker yığmasının ardından bölgede gerilim son dönemde tırmanırken, Moskova Ukrayna'yı işgal etme planı olduğunu kabul etmiyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, birliğin Doğu Avrupa'ya daha fazla gemi ve savaş uçağı gönderdiğini ve askeri güçleri hazırda tuttuklarını açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı da, yaklaşık 8500 askerin yüksek düzeyde alarma geçirildiğini duyurmuştu.

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