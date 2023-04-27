Kremlin’den Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamalar gelirken, Rusya'dan da konuyla ilgili bir bilgilendirme yapıldı.

Önceki gün katıldığı TV programında rahatsızlandığını açıklayan ve 14 Mayıs seçimleri için düzenlenen mitingleri doktorunun tavsiyesi üzerine iptal ettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama Rusya’dan geldi.

Rusya ile Türkiye, Mersin Akkuyu nükleer santralinin ilk yakıt yüklemesini yapmaya hazırlanırken, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov son gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugünün ilerleyen saatlerinde Erdoğan’la telefon görüşmesi yapacağı açıklandı. Basın toplantısında konuşan Peskov, “Erdoğan’ın bahsedilen sağlık problemleri ile ilgili bir bilgimiz yok” ifadesini kullandı. Peskov telefon görüşmesinden sonra açılışa Putin ve Erdoğan’ın sanal olarak katılacağını söyledi.

Mersin mitingini erteleyen Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santralı’nın açılışına ise online olarak katılacağını duyurmuştu. Akkuyu Nükleer Santralı, Rus devlet şirketi Rosatom tarafından inşa edilmişti.

CANLI YAYINDA NE OLMUŞTU?

Dün gece 22.00'de başlayacağı açıklanan yayın 23.30 başlarken, Erdoğan'ın canlı yayında gündemi değerlendirdiği sırada yayın kesilmişti.

O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye ‘reklam' dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı.

O anlarda ekrana ‘eyvah eyvah' sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesilmişti.

Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı yayın kesilmiş, 20 dakika ara verildikten 12 dakika sonra ise program sona ermişti. (Foto: AA)

Erdoğan, rahatsızlanmasıyla ilgili “Her şeyden önce tabi üzerinize afiyet dün bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki, artık söz verdik gideceğiz. Tabi bu yoğun mesai içinde bizler zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum.” dedi.

Erdoğan yaklaşık 12 dakika daha yayında kaldıktan sonra program bitirildi.

Erdoğan, programın sonunda ise “Ekranları başında bizi izleyen tüm vatandaşlarımdan da affımı özellikle rica ediyorum” ifadelerini kullandı.