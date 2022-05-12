Kremlin'den Finlandiya'nın NATO açıklamasına tepki: Kesinlikle tehdit oluşturuyor

Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin’in ülkelerinin NATO’ya üye olmak için başvuruda bulunması gerektiğini söylemesinin ardından Kremlin, bu adımın Rusya’ya “kesinlikle” bir tehdit oluşturacağını söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Finlandiya liderlerinin NATO’ya üyelik başvurusu hakkında yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Peskov, Finlandiya’nın NATO’ya katılmak için attığı adımların “simetrik bir yanıt uygulamaya gerekçe” oluşturacağını söyledi.

Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının Rusya’ya doğrudan bir tehdit olup olmadığını sorusunu yanıtlayan Peskov, “Kesinlikle. NATO genişlemesi bölgemizi daha istikrarlı ve güvenli hâle getirmiyor.” dedi. Peskov, Finlandiya’nın Rusya’ya karşı “dostça olmayan adımlara” katıldığını ekledi.

Rusya’nın yanıtının ne olacağına dair soruyu yanıtlayan Peskov, “Her şey bu NATO genişleme sürecinin nasıl ilerleyeceğine, sınırlarımıza yaklaşan askeri altyapıya bağlı olacak” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı işgal öncesinde Rusya ile bin 300 kilometrelik sınır paylaşan Finlandiya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Rusya’ya yönelik nötr olma politikasını koruyordu.