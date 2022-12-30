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Kremlin’den füze açıklaması: Çok endişeliyiz

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Kremlin, "Belarus topraklarına S-300 füze parçalarının düşmesinden çok endişeliyiz" açıklaması yaptı.
Kremlin’den füze açıklaması: Çok endişeliyiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’dan Belarus topraklarına S-300 hava savunma sistemine ait füze parçalarının düşmesinin endişe verici olduğunu söyledi.

 

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere, Belarus topraklarına Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen S-300 sistemine ait füze parçalarının düşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya ve Belarus askeri yetkililerinin sürekli temas halinde olduklarını ve bilgi paylaşımında bulunduklarını belirten Peskov, “Her halükarda bu sadece bizde değil, Belaruslu ortaklarımızda da çok endişe yaratan bir olaydır” dedi.

Peskov, Belarus’un olayı sert şekilde protesto ettiğine dikkati çekti.

Belarus Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'daki S-300 hava savunma füze sisteminden fırlatılan roketin Belarus hava savunma sistemlerince vurulduğunu, roket parçalarının Brest şehrindeki İvanovo bölgesinde bulunan Gorbaha köyü yakınındaki tarlaya düştüğünü bildirmişti.

Belarus Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'nın Minsk Büyükelçisi İgor Kizim'in Bakanlığa çağrılarak, Ukrayna topraklarından Belarus topraklarına S-300 sisteminden roket fırlatılmasının sert şekilde protesto edildiğini duyurmuştu.

Olayda, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilmişti.

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