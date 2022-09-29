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Kremlin'den ilhak açıklaması: 4 bölge yarın Rusya'ya katılacak

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Moskova'dan beklenen ilhak açıklaması geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada Ukrayna'da referandum düzenlenen bölgelerin Rusya'ya bağlanması için imza töreninin yarın düzenleneceği duyuruldu.
Kremlin'den ilhak açıklaması: 4 bölge yarın Rusya'ya katılacak

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, yarın Ukrayna'da referandum düzenlenen 4 bölgenin Rusya'ya katılacağını duyurdu. Peskov, düzenlenecek imza töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşma yapacağını açıkladı.

Peskov, ayrıca Putin'in Rusya'ya bağlanan bölgelerin yöneticileri ile de görüşeceğini söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamadai Putin ve Erdoğan arasında telefon görüşmesi için hazırlık yapıldığı bilgisine de yer verildi. 

Öte yandan, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarındaki sızıntının "terör saldırısı" olduğunı vurgulayarak, uluslararası soruşturmanın gerektiğini belirtti.

4 BÖLGEDE RUSYA'YA KATILMA KARARI

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen referandumlarda "Rusya'ya bağlanma" kararının çıktı. Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki referandumda oyların yüzde 100’ü sayıldı. Oylamaya katılanların yüzde 98,42’si Rusya'ya bağlanmaktan yana oy kullandı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki referandumda oyların yüzde 56,85’inin sayıldığı ve bunların yüzde 94,75’inin Rusya’ya katılmak için oy kullandığı belirtildi.

Rus ordusunun kontrol altına aldığı Herson bölgesinde düzenlenen referandumda oyların tamamı sayıldı. Referanduma katılanların yüzde 87,05'i Rusya’ya bağlanmaktan yana oy kullandı.

Zaporijya bölgesindeki referandumda ise oyların tamamının sayıldığı ve oylamaya katılanların yüzde 93,11’inin Rusya’ya katılmak için oy kullandığı ifade edildi.

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