 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 106.448
  • Altın 155,285
  • Dolar 3,8528
  • Euro 4,5456
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADemirtaş hakkında beraat kararı!

Kremlin'den Kudüs açıklaması: Uluslararası toplumda bölünmeye yol açar

» »
Kremlin'den Kudüs açıklaması: Uluslararası toplumda bölünmeye yol açar
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme kararının bölgedeki durumu daha da zorlaştırdığını söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, Trump'ın kararının Ortadoğu'da çözüme katkı sağlamayacağını, aksine bölgedeki gerilimi tırmandırdığını ifade etti.

Peskov, "Trump'ın açıklamasının ardından bölgede gerilim yaşanması endişe veriyor. Bu kararın Ortadoğu'da çözüm için bir katkı sunmayacağını, aksine uluslararası toplumda bölünmeye yol açacağını düşünüyoruz" dedi.Peskov, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Trump'ın açıklamalarına herkesin katılmadığını biliyoruz. Konu Ramallah'ta da, Filistin halkının genelinde de yeterince sert bir tepkiye neden oldu. Bu nedenle endişelerimiz sürüyor."

‘NE YAPMALIYIZ?'

"Ne yapılması gerek?" diye soran Peskov "Sorun ne kadar zorlaşmış olursa olsun siyasi ve diplomatik yollardan çözüm yolu aramalıyız" ifadelerini kullandı.

'PUTİN İLE ERDOĞAN AKŞAM SAATLERİNDE TELEFONDA GÖRÜŞECEK'

Peskov, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirterek "İkilinin gündemindeki ana konu Trump'ın ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağı açıklamasının ardından Ortadoğu'daki durum olacak" dedi.

‘SURİYE'DEKİ OPERASYONLARIMIZA DAİR KARARI YALNIZ PUTİN ALABİLİR'

Peskov, Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarının yalnızca rusya ordusunun Başkomutanı Vladimir Putin'in kararıyla durdurulabileceğini söyledi.

Peskov gazetecilere "Bu yönde bir kararı yalnızca Vladimir Putin alabilir. Böyle bir karar aldığında da size bildiririz" dedi.

‘PUTİN, SEÇİMLER İÇİN EN GÜÇLÜ ADAY’

Gelecek yılki seçimlere yeniden aday olacağını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güçlü aday olduğunu belirtti. Peskov “Putin’in yanı sıra başka adaylar da olacak elbette ancak Putin’in şansı daha yüksek. Halk, ona destek verdiği desteği başka bir adaya vermiyor" dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Rusya'nın 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi ve temiz Rus sporcuların bağımsız olarak katılmasına izin verilmesi yönündeki kararına değinen Peskov, kararla ilgili açıklamaya muhtaç birçok soru işareti olduğunu söyledi

Peskov, Putin'in bağımsız ya da bir parti ile aday olup olmayacağı konusunda da bir açıklama yapamayacağını, Rus liderin bu konuyla ilgili cevabı kendisinin vereceğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Husiler: Yemen eski Devlet Başkanı Salih öldürüldü04 Aralık 2017 Pazartesi 16:31
  • İsrail’de Netanyahu karşıtı protesto03 Aralık 2017 Pazar 18:10
  • YPG: Fırat Nehri’nin doğusu IŞİD’den temizlendi03 Aralık 2017 Pazar 18:07
  • WSJ: Trump Kudüs'ü başkent olarak tanıyacak01 Aralık 2017 Cuma 14:49
  • Rusya: ABD'nin Suriye'de kalma planlarına karşıyız29 Kasım 2017 Çarşamba 17:32
  • Pakistan'da hükümet ile protestocular uzlaştı27 Kasım 2017 Pazartesi 16:19
  • Çin’in liman kenti Ningbo'da şiddetli patlama26 Kasım 2017 Pazar 18:34
  • Avrupa’ya füze menzilini genişletme tehdidi26 Kasım 2017 Pazar 18:33
  • Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi: Ölmeden reformları kendi gözlerimle görmek istiyorum24 Kasım 2017 Cuma 15:28
  • Mısır'da Gazze sınırı yakınındaki camiye bombalı sadırı: En az 85 ölü24 Kasım 2017 Cuma 15:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti