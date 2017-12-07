Kremlin'den Kudüs açıklaması: Uluslararası toplumda bölünmeye yol açar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme kararının bölgedeki durumu daha da zorlaştırdığını söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, Trump'ın kararının Ortadoğu'da çözüme katkı sağlamayacağını, aksine bölgedeki gerilimi tırmandırdığını ifade etti.

Peskov, "Trump'ın açıklamasının ardından bölgede gerilim yaşanması endişe veriyor. Bu kararın Ortadoğu'da çözüm için bir katkı sunmayacağını, aksine uluslararası toplumda bölünmeye yol açacağını düşünüyoruz" dedi.Peskov, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Trump'ın açıklamalarına herkesin katılmadığını biliyoruz. Konu Ramallah'ta da, Filistin halkının genelinde de yeterince sert bir tepkiye neden oldu. Bu nedenle endişelerimiz sürüyor."

‘NE YAPMALIYIZ?'

"Ne yapılması gerek?" diye soran Peskov "Sorun ne kadar zorlaşmış olursa olsun siyasi ve diplomatik yollardan çözüm yolu aramalıyız" ifadelerini kullandı.

'PUTİN İLE ERDOĞAN AKŞAM SAATLERİNDE TELEFONDA GÖRÜŞECEK'

Peskov, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirterek "İkilinin gündemindeki ana konu Trump'ın ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağı açıklamasının ardından Ortadoğu'daki durum olacak" dedi.

‘SURİYE'DEKİ OPERASYONLARIMIZA DAİR KARARI YALNIZ PUTİN ALABİLİR'

Peskov, Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarının yalnızca rusya ordusunun Başkomutanı Vladimir Putin'in kararıyla durdurulabileceğini söyledi.

Peskov gazetecilere "Bu yönde bir kararı yalnızca Vladimir Putin alabilir. Böyle bir karar aldığında da size bildiririz" dedi.

‘PUTİN, SEÇİMLER İÇİN EN GÜÇLÜ ADAY’

Gelecek yılki seçimlere yeniden aday olacağını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güçlü aday olduğunu belirtti. Peskov “Putin’in yanı sıra başka adaylar da olacak elbette ancak Putin’in şansı daha yüksek. Halk, ona destek verdiği desteği başka bir adaya vermiyor" dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Rusya'nın 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi ve temiz Rus sporcuların bağımsız olarak katılmasına izin verilmesi yönündeki kararına değinen Peskov, kararla ilgili açıklamaya muhtaç birçok soru işareti olduğunu söyledi

Peskov, Putin'in bağımsız ya da bir parti ile aday olup olmayacağı konusunda da bir açıklama yapamayacağını, Rus liderin bu konuyla ilgili cevabı kendisinin vereceğini söyledi.