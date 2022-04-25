Kremlin’den Putin’in o görüntüleriyle ilgili açıklama geldi: Eski fotoğraf dediler ama…

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci aya girilirken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in son görüntüleri hakkındaki hastalık iddialarının yeniden gündeme gelmesine neden olmuştu. Kremlin'den bu iddialara açıklama gelirken yeni bir de fotoğraf yayınlandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci aya girilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paskalya ayini sırasında çekilen görüntüleri gündem olmuş, hakkındaki hastalık spekülasyonları yeniden gündeme gelmişti.

Kremlin ise yeni paylaştığı gönderide, uluslararası basında yer alan görüntülerin geçen yıla ait olduğunu öne sürdü ve Putin’in yeni görüntülerini paylaştı. Ancak bir yıl arayla çekilen fotoğraflarda görünürde pek bir fark yoktu. Belirgin tek fark ise kolaylıkla bilgisayarda değiştirilebilecek kravatının rengiydi.

69 yaşındaki Putin’in Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde şehrin belediye başkanı Sergei Sobyanin'in yanında olduğu görüntülerin ‘sahte’ olduğu öne sürüldü.

Solda, Putin 2021’de Paskalya ayininde- sağdaki fotoğraf ise 2022 ayininde Kremlin’in paylaştığı görüntü

‘AYNI TAKIM ELBİSE AYNI MUM’

Putin’in görüntüleri Rusya’da da yayımlanırken, Rus yayın kuruluşu The Village, “Putin 2 Mayıs 2021’de olduğu gibi aynı takım elbise ve aynı mumla görülüyor.” dedi.

Muhalefet soruşturmacı medyası Agentstvo ayrıca, Putin’in bu yılki törene katılırken çekilen görüntülerinin gerçek olmadığını iddia etti. ‘Putin’in olması gereken yer boş görünüyor.’ ifadelerinde bulundu.

Bugün yayınlanan görüntülerde, Putin’in gergin durduğu, sürekli dudaklarını yaladığı görülüyordu. Bugün ortaya çıkan Paskalya ayini görüntüleri Rusya Devlet Başkanı hakkındaki Parkinson iddialarının yeniden gündeme gelmesine neden olmuştu.