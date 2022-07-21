Kremlin’den Putin’in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasta olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, 69 yaşındaki Putin'in sağlığını iyi olduğunu belirterek hastalık iddialarını “yalan haber” diye niteledi.

Peskov, İngiltere'deki başbakanlık yarışına da değinerek “Umarım yeni İngiltere Başbakanı ülkemize karşı daha dengeli bir söylem benimser” diye konuştu.

Rusya liderinin TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran lideri İbrahim Reisi'yle bir araya geldiği Tahran ziyareti sonrasında zaman zaman öksürmesi spekülasyonları artırmıştı. Putin, “Tahran'da hava çok sıcaktı ve klimalar çok güçlü çalışıyordu. Bu nedenle özür dilerim” demişti.

CIA Director William Burns de, Putin'in kanser ya da Parkinson hastalığına yakalandığı iddialarıyla ilgili olarak “Kendisi fazlasıyla sağlıklı” demişti.