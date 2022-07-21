  • BIST 2.509,46
  • Altın 972.947
  • Dolar 17.7006
  • Euro 18.0503
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASoğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları

Kremlin’den Putin’in sağlık durumuyla ilgili açıklama

» »
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlığıyla ilgili açıklama yaptı.
Kremlin’den Putin’in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasta olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, 69 yaşındaki Putin'in sağlığını iyi olduğunu belirterek hastalık iddialarını “yalan haber” diye niteledi.

Peskov, İngiltere'deki başbakanlık yarışına da değinerek “Umarım yeni İngiltere Başbakanı ülkemize karşı daha dengeli bir söylem benimser” diye konuştu.

Rusya liderinin TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran lideri İbrahim Reisi'yle bir araya geldiği Tahran ziyareti sonrasında zaman zaman öksürmesi spekülasyonları artırmıştı. Putin, “Tahran'da hava çok sıcaktı ve klimalar çok güçlü çalışıyordu. Bu nedenle özür dilerim” demişti.

CIA Director William Burns de, Putin'in kanser ya da Parkinson hastalığına yakalandığı iddialarıyla ilgili olarak “Kendisi fazlasıyla sağlıklı” demişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sri Lanka'da geçici devlet başkanından OHAL kararı18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:47
  • Zelenskiy: Rusya’nın füzeleri birliğimizi bozamayacak17 Temmuz 2022 Pazar 16:19
  • Rusya’dan orduya ‘Saldırıları artırın’ emri16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:55
  • Rusya, Harkov ve Odessa’yı vurdu16 Temmuz 2022 Cumartesi 16:53
  • Rusya, Japon milletvekillerini yaptırım listesine aldı15 Temmuz 2022 Cuma 22:45
  • Kuzey Kore’den Ukrayna’ya: Kararımızı sorgulama hakkınız yok15 Temmuz 2022 Cuma 18:45
  • Suikasta kurban giden eski başbakan Shinzo Abe’ye devlet töreni yapılacak15 Temmuz 2022 Cuma 18:00
  • Rusya, Mikolayiv’deki iki üniversite binasını vurdu15 Temmuz 2022 Cuma 17:14
  • Sri Lanka'daki ekonomik ve siyasi krizin 7 nedeni15 Temmuz 2022 Cuma 10:14
  • Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, e-mail yoluyla istifa etti14 Temmuz 2022 Perşembe 20:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti