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Kremlin'den Türkiye'ye "saldırıları durdur" çağrısı

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Kremlin İdlib’de Rus ve Suriye birliklerine yönelik tüm saldırıların durdurulması çağrısı yaptı. Suriye hükümet güçleri 2012 yılından bu yana ilk kez Halep-Şam otoyolunun tamamının kontrolünü ele geçirdi.
Kremlin'den Türkiye'ye "saldırıları durdur" çağrısı

İdlib'de son bir haftada 13 Türk askerinin hayatını kaybetmesine neden olan çatışmalar Türkiye, Suriye ve Rusya arasında gerginliği tırmandırırken Kremlin İdlib vilayetinde Rus ve Suriye birliklerine yönelik bütün saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Kremlin'den yapılan açıklamada Türkiye ve Rusya arasında kuzeydoğu Suriye ile ilgili varılan anlaşmanın uygulanması gerektiğine de vurgu yapıldı.

İdlib vilayetinde, Rusya ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonucunda 12 Ocak'ta ateşkes yürürlüğe girmişti. Ancak Şam yönetimi ve müttefiki Rusya, ateşkese rağmen "teröristlere" karşı operasyonların süreceğini duyurmuştu.

Suriye ordusu M5'i ele geçirdi

Öte yandan Suriye ordusu İdlib'deki ilerleyişine devam ediyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, Suriye hükümet güçleri Halep'in batı mahallerinden birini ele geçirdikten sonra Halep ve Şam'ı birbirine bağlayan M5 otoyolunun tamamında kontrolü tekrar sağlamış oldu. Suriye hükümet güçlerine Rus ve İran güçlerinin destek verdiği bildirildi.    

Suriye hükümet güçleri geçen hafta da Türkiye'nin gözlem noktalarının bulunduğu Serakib bölgesine girmişti. Serakib, biri Şam'ı kuzeye bağlayan, diğeri de batı ve doğu bağlantısını sağlayan kritik önemdeki iki otoyol M4 ve M5‘in kesiştiği noktada yer alıyor.

Rus heyet ayrıldı

Bu arada İdlib'deki durumu görüşmek üzere Türkiye'de bulunan Rus heyet, Reuters'ın haberine göre çatışmaların nasıl durdurulacağı konusunda mutabakat sağlanamadan Ankara'dan ayrıldı.

Rus yetkililerin Ankara'da temasları devam ederken, dün Suriye hükümet güçlerinin İdlib'de TSK'ya yönelik top atışlarında beş Türk askeri hayatını kaybetmiş, beş asker de yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Türk askerlerine yönelik saldırıya "misliyle mukabele edildiği", 101 rejim unsurunun "etkisiz hale getirildiği" bildirilmişti.

Türk askeri devriyeye katılmadı

Öte yandan Rus haber ajansı TASS Türk askerlerinin Rus güçleri ile birlikte yapılan ortak devriye görevine Pazartesi günü katılmadığını bildirdi. Suriye'de Ters Düşen Grupları Uzlaştırma Merkezi yöneticisi Tümgeneral Yuri Borenkov Hasake vilayetindeki devriye görevine Türk askerlerinin katılmadığını, Rus askeri polisinin devriyeye tek başına çıktığını kaydetti. Türk tarafının geçtiğimiz hafta boyunca üç kez devriye görevine katılmadığı bildirildi.

Rus tümgeneral ayrıca yasadışı silahlı grupların İdlib çatışmasızlık bölgesinde ateşkesi ihlal etmeye devam ettiğini belirterek bu grupların İdlib, Hama ve Lazkiye bölgesinde 21 top ateşi gerçekleştirdiğini kaydetti.

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