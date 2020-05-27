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Kreşler 1 Haziran’da açılıyor!

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Kreşler 1 Haziran’da açılıyor!
Kreşler 1 Haziran’da açılıyor!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarının, Bakanlar Kurulu’nun kreşlerle ilgili açılım koşulları kapsamında,"bakım" maksatlı faaliyetlerine 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlamasına karar verildi.

Bu bağlamda, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'ne bağlı iki kurum ve 104 özel okul öncesi kurum faaliyetlerini1 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlatabilecek.

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