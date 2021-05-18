  • BIST 1.460
  • Altın 501,131
  • Dolar 8,3513
  • Euro 10,1937
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABakanlar Kurulu toplanıyor

Kripto borsası Thodex'te haciz işlemi gerçekleşti

»
Kripto para borsası Thodex şirketinden kripto para satın alarak mağdur olduğunu belirten kişinin zararının giderilmesi için şirketin Kadıköy'de bulunan binasında haciz işlemi uygulandı.
Kripto borsası Thodex'te haciz işlemi gerçekleşti

Kripto para borsası Thodex şirketinden alacağına karşılık bir kişinin haciz talebinin Anadolu 21. İcra Dairesi Müdürlüğünce kabul görmesi üzerine, mağdur avukatı Sinan Keskin ve icra memurları, şirketin Merdivenköy Mahallesi'nde bulunan binasına geldi.

Polis ekiplerinin de eşlik ettiği haciz işleminde içeride bulunan bilgisayar, televizyon ve bulaşık makinesi gibi eşyaların değer tespiti yapıldı.

Yaklaşık 2 saat değer tespiti yapılan eşyaların muhafaza altına alınması işleminin, daha sonra gerçekleştirileceği belirtildi.

Öte yandan, şirkete ait 3 otomobile de haciz işlemi uygulandığı öğrenildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Sağlık Bakanı Koca: “Haziran Ayında 30 Milyon Doz Biontech Aşısı Gelecek”18 Mayıs 2021 Salı 15:02
  • Bahçeli: Biz mafyayı tanımayız, mafyayı takmayız, mafyadan da anlamayız18 Mayıs 2021 Salı 13:47
  • Türkiye'ye 10 milyon doz Sinovac aşısı geliyor18 Mayıs 2021 Salı 13:46
  • Muharrem İnce, Memleket Partisi'ni Kurdu18 Mayıs 2021 Salı 10:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'a: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:32
  • Beyoğlu'nda bir kişi Kafa atan şahsa kurşun yağdırdı17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:30
  • Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine peş peşe soruşturma17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:00
  • Antalya'da genç kadına 'sokağa şortla kadın' saldırısı: Yerlerde sürüklendi17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:30
  • Soylu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:07
  • Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Baytemür: Filyasyon ‘ilaç bırakma’ya döndü17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti