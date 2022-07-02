‘Kripto kraliçesi’ lakaplı dolandırıcı FBI tarafından aranıyor

Kripto para dolandırıcılığı ile 4 milyar doları alıp kayıplara karışan "kripto kraliçesi" lakaplı Ruja Ignatova, FBI'ın en çok aranan 10 kaçak listesine girdi. Ignatova'yı bulana ödül verileceği de duyuruldu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), “OneCoin” adlı sahte kripto para birimi ile bazıları ABD vatandaşı olan yatırımcıların 4 milyar dolarını alarak kaçan Bulgaristan doğumlu Ruja Ignatova’nın “en çok aranan 10 kaçak listesine” alındığını açıkladı.

FBI’ın New York’taki sorumlu müdür yardımcısı Michael Driscoll düzenlediği basın toplantısında, Ignatova’nın yakalanmasını sağlayacak bilgileri verene 100 bin dolar ödül vereceğini ifade etti.

“TARİHİN EN BÜYÜK DOLANDIRICILIKLARINDAN BİRİ”

Driscoll, “Büyük miktarda nakitle kaçtı. Para birçok arkadaş satın alabilir ve onun bundan faydalandığını düşünüyorum” dedi. Manhattan Federal Başsavcısı Damian Williams, “Kripto para biriminin ilk günlerinin çılgın spekülasyonlarından yararlanarak planını mükemmel bir şekilde zamanladı” ifadesini kullandı.

Dolandırıcı, 2015 yılında Dubai’de büyük bir etkinlik düzenlemiş ve milyarlarca dolar elde etmişti.

Williams, OneCoin’i “tarihin en büyük dolandırıcılık planlarından biri” olarak nitelendirdi.

“Kripto kraliçesi” olarak bilinen Ignatova, Bulgaristan merkezli OneCoin Ltd. şirketini saadet zinciri şeklinde yönettiği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu.

ERKEK ARKADAŞININ EVİNE DİNLEME CİHAZI YERLEŞTİRMİŞTİ

Savcılar, yatırımcıların yaptıkları satışlara komisyon verilerek başkalarını değersiz bir kripto para birimi satın almaya teşvik edildiğini tespit etmişti.

Ignatova, 2017 yılında ABD’li erkek arkadaşından şüphelenerek evine dinleme cihazı yerleştirmiş, erkek arkadaşının FBI ile iş birliği yaptığını öğrenmişti.

Ignatova, o yıl son olarak Bulgaristan’dan Yunanistan’a giden bir uçağa binmiş ve kayıplara karışmıştı.