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Kripto para borsası FTX, iflas ettiğini duyurdu

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Kripto para borsası FTX’in ABD’de iflas süreci başlattığı, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried’in de istifa ettiği bildirildi.
Kripto para borsası FTX, iflas ettiğini duyurdu

FTX'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin ABD'de iflas süreci başlattığı belirtildi.

Şirketin Üst Yöneticisi Bankman-Fried'in de istifa ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, yerine John J. Ray'in atandığı kaydedildi.

FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

Bankman-Fried, şirketinin likidite sorununu çözebilmek için 8 Kasım’da Binance'in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao ile görüşmelere başlamış ve taraflar Binance'in FTX'i satın almasına yönelik niyet mektubu imzalamıştı.

Binance, görüşmelere başlanmasından kısa bir süre sonra FTX'i satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.

ZHAO’NUN FTT HAMLESİ FTX’TE LİKİDİTE SORUNU YARATMIŞTI

Zhao, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, FTX'e ait FTT adlı tokenları “yaptıkları son değerlendirmeler” neticesinde satma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Açıklamanın ardından, FTT, kripto para borsalarında yüzde 90'a yakın değer kaybederek an itibarıyla yaklaşık 2,5 dolardan işlem görüyor.

ABD merkezli FTX borsasındaki para çekim işlemlerinin önemli miktarda artırması nedeniyle çok sayıda kullanıcı, borsadaki paralarını çekmekte sorunlar yaşıyordu. (AA)

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