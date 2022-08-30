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Kripto para borsası Thodex’in kurucusu firari Fatih Özer, Arnavutluk’ta yakalandı

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Kripto para borsası Thodex’in kurucusu firari Fatih Özer, Arnavutluk’ta yakalandı
Kripto para borsası Thodex’in kurucusu firari Fatih Özer, Arnavutluk’ta yakalandı

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu firari Fatih Özer, Arnavutluk’ta yakalandı

TC İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’ta yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi’nin sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu firari Özer’in Arnavutluk’ta Vlora’da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiğini ilettiği belirtildi.

Açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığınca Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi işlemlerine başlandı.” bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021’de resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan 2021’de yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer’in de arasında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Özer hakkında, Interpol tarafından 23 Nisan 2021 kırmızı bülten çıkarılmıştı.

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