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Kripto para borsasında dolandırıcılık: Yeni bir Thodex vakası mı?

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Türkiye'de faaliyet gösteren bir kripto para borsasına yönelik şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı.
Kripto para borsasında dolandırıcılık: Yeni bir Thodex vakası mı?

İddialara göre hiçbir gerekçe gösterilmeden kullanıcıların hesapları kapatılıyor, paralarına el konuluyor. Kullanıcılar bu durumda ne yapmalı?

Türkiye'de faaliyet gösteren bir kripto para borsasında "Hesabınız alım satım işlemine kapatılmıştır" uyarısı ile karşılaşanların sayısı her geçen gün artıyor.

Mağdurlardan Yusuf Balcı, "Geçen sene şubat ayından mayıs ayına kadar işlemler yapıyorduk. Para yatırma, çekme, alım satım yapıyorduk. Hiç sıkıntı yoktu derken mayıs ayında birden hesabımızı kapattılar" dedi.

Ortada hukuki bir sürecin olmadığını belirten Avukat Derya Özyurt şunları söyledi:

"Burada parayı yatırdıktan sonra, paranın miktarı üçe, dörde katlandığında siz sisteme girip paranızı nakite çevirmek, geri almak istiyorsunuz. Ama sistem bir bloke gösteriyor. Firmayla irtibata geçtiğinizde firma size paranızın savcılık kararıyla el konulduğunu, bu nedenle paranızı size ödenemeyeceğini bildiriyor.  Ortada ne bir savcılık kararı var ne de hukuki bir süreç var."

 

'Bizimle alakası olmayan ithamlarla tehdit edip paramıza el koydular'

Komisyonsuz işlemle müşteri çekiyorlar. Kurdukları referans sistemi sayesinde arkadaşlarını borsaya davet etmeye teşvik ediyorlar. Böylece kullanıcı sayıları da sisteme giren para da her geçen gün artıyor.

Mağdur Eren Yıldırım ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben arkadaşlarımı tabiiki de bu borsaya yönlendirdim. Komisyonsuz işlem vaat ediyorlardı. Fakat daha sonrasında benim ve arkadaşlarımın organize olarak iş yaptığını, organize suç örgütlüğü gibi alakası olmayan suçlamalarla, ithamlarla bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyip paramıza el koydular."

Parasını çekmeyenler ne yapabilir?

Yeni bir Thodex vakası yaşamaktan korkan yatırımcılar şikayetçi oldu. Bunun üzerine söz konusu kripto para borsası hakkında soruşturma başlatıldı.

Avukat Özyurt, mağdur olan vatandaşların bulundukları ikametlerin olduğu yerdeki cumhuriyet başsavcılıklarına başvurarak nitelikli dolandırıcılıktan, güveni kötüye kullanma suçundan başvurularda bulunabileceklerini söyledi.

 

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