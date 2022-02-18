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Kripto para dolandırıcısı 3 gün tutuklu kalacak!

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Kripto para dolandırıcısı 3 gün tutuklu kalacak!
Kripto para dolandırıcısı 3 gün tutuklu kalacak!

Girne’de meydana gelen suç gelirlerinin aklanması ve bilişim yasasına aykırı hareket, sahtekarlıkla para temini suçlarından dolayı tutuklanan Ercan Fikret Sezginer mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından tutuklanan zanlıyla ilgili iddiaları Polis memuru Bilger Koral aktardı.

Mali polis Koral, zanlının 2021 yılı Eylül-Ekim ayları arasında, Girne’de, sahte davranışla dolandırmak kastıyla G.Y.’ye ait Binance isimli platformda bulunan kripto para cüzdanına rızası ve bilgisi dışında girerek, toplam 350 bin ABD doları değerindeki 101.1 Ethereum cinsi kripto parayı hukuka aykırı olarak başka hesaplara aktarıp, bilişim yasasına aykırı hareket edip, ilk tespitlere göre 0,4989542  Ethereumu kendisine ait hesaba, 5,85 ve 33 Ethereumu ise iki ayrı şahsın hesaplarına aktarılmasını sağlayıp daha sonra o hesaplardan da başka şahısların hesaplarına aktarılmasını sağladığını söyledi. Koral, zanlının 5,85 Ethereumu hesap içerisinde 20, 191 dolara çevirdiğini, 33 Ethereumu ise Girne’de faaliyet gösteren kripto para alım satım yerine gönderilmesini sağlayıp 101 bin 791 doları nakit olarak aldığını açıkladı. Koral, zanlının 16 Şubat’ta tutuklandığını, kendisine ait evde ve emlak dükkanında yapılan aramada bir adet makbook, bir adet cep telefon, iki bilgisayar ve içerisinde G.Y. isimli şahsa ait İpad şifresi bulunan bir adet USB  bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde G.Y. isimli şahsın şifreyi kendisine verdiğini öne sürdüğünü açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Koral, 121 bin 374 dolar karşılığı olan 39,3480542 Ethereumun gönderildiği hesapların tespit edildiğini ancak 190 bin 475 dolar değerinde olan 61, 7510458 Ethereumun gönderildiği hesapların henüz tespit edilemediğini ifade etti. Polis, iki yerin arandığını, 8 kişiden ifade alındığını belirtti. Zanlının serbest kalması halinde ifadesi alınacak tanıklara etki edebileceğini belirten polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

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