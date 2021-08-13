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Kripto para hırsızı, Poly Network'ten çaldığı 600 milyon doların neredeyse tamamını iade etti

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BBC’nin haberine göre, Poly Network'ten dün Twitter'dan yapılan açıklamada, çalınan paraların neredeyse tamamının iade edildiği ancak hacker’ın elinde hala yaklaşık 33 milyon dolar değerinde kripto para bulunduğu bildirildi.
Kripto para hırsızı, Poly Network'ten çaldığı 600 milyon doların neredeyse tamamını iade etti

BBC’nin haberine göre, Poly Network'ten dün Twitter'dan yapılan açıklamada, çalınan paraların neredeyse tamamının iade edildiği ancak hacker’ın elinde hala yaklaşık 33 milyon dolar değerinde kripto para bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, iade sürecinin henüz tamamlanmadığı ve "Bay Beyaz Şapka" olarak adlandırılan hacker ile iletişim kurulmasını ve kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesinin umulduğu belirtildi.

Kripto izleme şirketi Elliptic'in kurucularından Tom Robinson, Twitter hesabından, hacker olduğunu iddia eden kişinin para transferi esnasında bıraktığı notları paylaştı.

Soygunu gerçekleştirdiğini söyleyen kişi, kötü niyetli olmadığını belirterek, Poly Network’ü "eğlence için" hack’lediğini iddia etti.

Platformun çalınan paraları iade etmesi halinde olaydan sorumlu tutulmayacağını öne süren hacker, kendisine 500 bin dolar verileceğinin temin edildiğini ancak bu teklifi kabul etmeyerek parayı iade etmeye başladığını savundu.

Poly Network, 10 Ağustos’ta saldırıya uğramıştı

"Beyaz Şapka", becerilerini piyasalardaki kuruluşların güvenlik açıklarını bulmasına yardımcı olmak için iyi yönde kullanan hacker’lar için kullanılıyor.

10 Ağustos’ta saldırıya uğrayan Poly Network, yaşadığı soygunu "bugüne kadar merkeziyetsiz finans piyasalarını hedef alan en büyük saldırı" olarak nitelemişti.

Poly Network, hırsıza, "Sevgili hacker, bizler Poly Network ekibiyiz. Seninle iletişime geçmek istiyoruz ve seni 'hack'lediğin varlıkları iade etmeye çağırıyoruz." ifadeleriyle iş birliği çağrısında bulunmuştu.

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