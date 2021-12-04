  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.7178
  • Euro 15.5042
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Kripto Para Piyasalarında Deprem

»
Bitcoin, diğer kripto para birimleriyle birlikte yüzde 20'den fazla düştü. Oynaklığıyla ünlü Bitcoin, 10 Kasım'da rekor kırdığından bu yana yaklaşık 21 bin dolar değer kaybetti.
Kripto Para Piyasalarında Deprem

Finansal piyasalar son bir haftadır diken üstünde… Hızla yayılan Omicron varyantının yanı sıra dün Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande’nin borç ödeme konusunda kamu otoritelerinden acil yardımda bulunması piyasalardaki gerilimi artırdı. Dünya borsalarında yaşanan düşüş, kripto para piyasasına sıçradı.

Coinglass.com’dan alınan verilere göre, hem uzun hem de kısa olmak üzere yaklaşık 2,4 milyar dolarlık kripto riski, 7 Eylül’den bu yana en büyük tasfiyesini bugün yaşadı.

Bitcoin’de yüzde 20’den fazla değer kaybı görüldü ve fiyatı 54 bin dolardan 42 bin dolara kadar geriledi. Kripto kredi kuruluşu Nexo’nun kurucu ortağı Antoni Trenchev, “40 bin ila 42 bin dolar arasında bir destek bulmalı ve ardından yıl sonu rallisi doğrultusunda toparlanmalıyız. Bu gerçekleşmezse, 30 bin ila 35 bin dolar arasındaki Temmuz dip seviyelerini tekrar ziyaret edebiliriz” dedi.

Bu arada, Bitcoin’i resmi para birimi ilan eden El Salvador, düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdi ve 150 Bitcoin daha satın aldı.

Sert hareketlerin yaşandığı kripto para piyasasında ikinci büyük token olan Ethereum da yüzde 20’ye yakın düşüş yaşandı.

CoinGecko’ya göre, genel kripto piyasası değerinin yaklaşık beşte birini kaybederek 2,2 trilyon dolara geriledi.

Kripto para birimlerindeki dalgalanma, finansal piyasalar için zorlu  bir dönemin ortasında geldi. Artan enflasyon, merkez bankalarını para politikasını sıkılaştırmaya zorlayarak, geniş bir varlık yelpazesini kaldıran likidite rüzgarını azaltmakla tehdit ediyor.

Corona virüsün omicron varyantı da küresel ekonomik endişeleri artırdığı için yatırımcılar riskten kaçınmaya çalışıyor. Küresel hisse seneti piyasaları Kasım ayındaki yüzde 4’ten fazla düşerken, Hazine tahvilleri gibi gibi sığınak varlıklar ralli yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elon Musk, "Kanıtlarım var" diyerek tüyleri diken diken eden sözleri kullandı: Bilgisayar oyununun içindeyiz02 Aralık 2021 Perşembe 20:19
  • Yeni CEO sonrası ilk karar... Dikkat! Twitter'da artık bunu yapmak yasak01 Aralık 2021 Çarşamba 22:31
  • NASA, yeni bir gezegen keşfetti: Bir yıl yalnızca 16 saat sürüyor01 Aralık 2021 Çarşamba 21:45
  • Elon Musk, Tesla marka düdük satışa çıkardı: 50 dolar01 Aralık 2021 Çarşamba 18:35
  • Twitter CEO’su Jack Dorsey görevinden ayrıldı30 Kasım 2021 Salı 20:44
  • Dünyada 2,9 milyar insan hala "çevrim dışı"30 Kasım 2021 Salı 19:57
  • Rusya’dan Twitter’a Yavaşlatma Kararı29 Kasım 2021 Pazartesi 23:54
  • Android Kullanıcılarına Güvenlik Uyarısı29 Kasım 2021 Pazartesi 19:26
  • KVKK, Yemeksepeti hakkında inceleme başlattı29 Kasım 2021 Pazartesi 18:57
  • Android Kullanıcılarına Güvenlik Uyarısı29 Kasım 2021 Pazartesi 18:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti