Kripto para piyasasında olumsuz fiyatlama: Bitcoin'de Fed endişesi

Küresel piyasalarda tüm varlık sınıflarında olduğu gibi kripto varlıklarda da dikkatler Fed'in faiz kararına çevrildi. Fed cephesinden agresif bir faiz artışı geleceği yönündeki beklentiler Bitcoin'i iki yılın en düşük seviyesine çekti.

BİTCOİN'DE FED ETKİSİ

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Bitcoin 18 bin 500 doların altını test ederek 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Geçen hafta tarihi birleşmesiyle gündeme yerleşen Ether de satış dalgasından nasibini aldı ve 1.300 doların altını test etti.

Kripto kredi platformu Nexo'nun Yönetici Ortağı Antoni Trenchev enflasyon ortamının tüm varlık sınıflarını gölgede bıraktığını belirtti.

Bu hafta Fed ve BOE dahil çok sayıda merkez bankasının enflasyonla mücadele kapsamında toplamda 500 baz puanın üzerinde faiz artırımı gerçekleştirmesi bekleniyor.

YARIN İKİ FAİZ KARARI DAHA AÇIKLANACAK

İlk karar salı günü İsveç Merkez Bankası Riksbank’tan gelecek, ardından Çarşamba günü Fed kararı açıklanacak. Diğer kararlar için gözler perşembe gününe çevrilecek.

Riksbank, Fed, Güney Afrika Merkez Bankası’nın 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Endonezya’da 25, Norveç ve Filipinler’de 50, Tayvan’da 12,5 baz puan artış beklentisi söz konusu. Kraliçe Elizabeth’in hayatını kaybetmesi nedeniyle geçen hafta ertelenen İngiltere Merkez Bankası (BOE) toplantısı da Perşembe gerçekleşecek.