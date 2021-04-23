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Kripto parada her şeyini kaybedince intihar etti

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Son günlerde ülkemizde kripto para denildiğinde akıllara halen ana gündem konusu olan Thodex vurgunu gelirken, özellikle geride bıraktığımız 24 saat içerisinde kripto paralarda yaşanan değer kaybı tüm dünyada konuşuluyor.
Kripto parada her şeyini kaybedince intihar etti

Son günlerde ülkemizde kripto para denildiğinde akıllara halen ana gündem konusu olan Thodex vurgunu gelirken, özellikle geride bıraktığımız 24 saat içerisinde kripto paralarda yaşanan değer kaybı tüm dünyada konuşuluyor.

Bitcoin‘den Holo’ya, Dogecoin’den Ethereum’a kadar binlerce kripto paranın değerinde yüzde 10 ile yüzde 30 arasında bir düşüş yaşandı. Bu durum kısa sürede zengin olma hayali ile finansal okuryazarlığı olmadan, çevredekilerin yorumları ile yatırım yapanların ciddi zararlar ile karşılaşmasına neden oldu.

Üzücü haber sabah saatlerinde İstanbul’dan geldi. Kağıthane’de evini satıp tüm parasını kripto paraya yatıran 50 yaşındaki emlakçı intihar etti.

Kripto paraya yatırım yapan 50 yaşındaki emlakçı intihar etti

Sputnik tarafından paylaşılan habere göre, 50 yaşındaki Caner Ünal geçtiğimiz günlerde sahip olduğu daireyi satarak tüm parasını, bir kripto paraya yatırdı.

İş yerinde bilgisayarının başına oturarak borsayı takip etmeye başlayan ve büyük zarar ettiğini gören Ünal, ruhsatsız tabancasını çıkararak başına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ünal’ı hastaneye kaldırdı. Acilen ameliyata alınan Ünal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesi sonrasında olay sırasında tek olduğu öğrenilen Ünal’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.

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