  • BIST 2.750,49
  • Altın 1022.045
  • Dolar 17.9115
  • Euro 18.2353
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAArı sokmalarına dikkat!

Kripto parada tehlikeler neler? Kripto paralara güvenilir mi?

»
"işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırmaktadır"
Kripto parada tehlikeler neler? Kripto paralara güvenilir mi?

Kripto paralara güvenilir mi?

MERKEZ Bankası geçtiğimiz günlerde dikkat çekti: “Kripto varlıklar herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırmaktadır...”

 

Kripto parada tehlikeler neler?

* Kripto paralar her türlü gizli işlemde, kazançların vergi dışına çıkarılmasında ve hatta kara para ilişkilerinde kullanılan bir ödeme aracı haline gelebiliyor.

* Normal talep dışında, bu tür paraların yönelmesi kripto paraların değerini anormal yükseltiyor. Vatandaşın da bu para birimlerini saadet zinciri gibi görmesiyle sanal bir yükseliş yaratılmış oluyor. Bu piyasalarda aklanan paralar çekilmeye başlanınca da hızlı bir değer kaybı yaşanıyor. Olan vatandaşa oluyor.

* Kara para işlemleri ülkelerin de dikkatini çekmiş durumda. Kripto paraların vergilendirilmesi, hesap sahiplerinin açıklanması talepleri her zaman gündemde. Bunlar gerçekleştiğinde kripto para birimlerinin çok büyük değer kayıpları yaşaması yüksek olasılık.

 

Türkiye’de yasal düzenleme var mı?

TÜRKİYE’de kripto paralar ile ilgili yasal düzenleme yok. Bazı kripto para borsası kuruşlarından yasal düzenleme talebi var. Güvenlik, sermaye yeterliliği gibi konularda getirilecek kriterlerin yatırımcılara güvenli yatırım ortamı sağlayacağını öne sürüyorlar. Yerli ve milli kripto para piyasasının yasal statüyle desteklenmesi halinde özellikle döviz piyasasına karşı önemli bir alternatif yaratacağına dikkat çekiliyor.

 

Yatırımcıların parası ve kripto paralar nerede tutuluyor?

KRİPTO paralar ilgili aracı kuruluşun veri merkezinde saklanıyor. Yatırımcıların kripto para almak için bu kuruluşlara yatırdığı fiziki paralar yani TL’ler ilgili kuruluşun banka hesabında toplanıyor. Buradaki tehlike hem kripto paranın hem de bankadaki fiziki paraların tamamen bu kuruluşların inisiyatifinde olması ve herhangi bir denetime ya da kurala bağlı olmadan yönetilmesi. Thodex örneğinde olduğu gibi yatırımcılar bir gün paralarının buharlaşması tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliyor!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kendine havalimanı yapıyor!02 Ağustos 2022 Salı 11:33
  • Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, deniz suyunu tek tuşla içme suyuna dönüştüren cihaz geliştirdi02 Ağustos 2022 Salı 08:43
  • Google Haritalar 3D Immersive görüntüleme modu özelliğini hayata geçirdi01 Ağustos 2022 Pazartesi 08:47
  • Çin’in fırlattığı roket Hint Okyanusu’na düştü31 Temmuz 2022 Pazar 19:28
  • Avrupa Uzay Ajansı Jüpiter'in sırlarını çözmeye hazırlanıyor30 Temmuz 2022 Cumartesi 23:51
  • Ölü örümceği robot haline getirdiler30 Temmuz 2022 Cumartesi 21:24
  • Duyma engelliler için sesleri deşifre eden gözlük30 Temmuz 2022 Cumartesi 20:38
  • İneklerden sonra sıra insanlara geldi: Sanal gerçeklik gözlükleriyle yeşil ortamda yürüyüşe çıkarıldılar30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:00
  • RTÜK, Netflix yapımı 'Jurassic World Kretase Kampı' adlı yapım hakkında inceleme başlattı30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:53
  • Oxford araştırması: Bilgisayar oyunu oynama süresiyle sağlık arasında ilişki yok30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti