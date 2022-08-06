Kripto parada tehlikeler neler? Kripto paralara güvenilir mi?

"işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırmaktadır"

Kripto paralara güvenilir mi?

MERKEZ Bankası geçtiğimiz günlerde dikkat çekti: “Kripto varlıklar herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırmaktadır...”

Kripto parada tehlikeler neler?

* Kripto paralar her türlü gizli işlemde, kazançların vergi dışına çıkarılmasında ve hatta kara para ilişkilerinde kullanılan bir ödeme aracı haline gelebiliyor.

* Normal talep dışında, bu tür paraların yönelmesi kripto paraların değerini anormal yükseltiyor. Vatandaşın da bu para birimlerini saadet zinciri gibi görmesiyle sanal bir yükseliş yaratılmış oluyor. Bu piyasalarda aklanan paralar çekilmeye başlanınca da hızlı bir değer kaybı yaşanıyor. Olan vatandaşa oluyor.

* Kara para işlemleri ülkelerin de dikkatini çekmiş durumda. Kripto paraların vergilendirilmesi, hesap sahiplerinin açıklanması talepleri her zaman gündemde. Bunlar gerçekleştiğinde kripto para birimlerinin çok büyük değer kayıpları yaşaması yüksek olasılık.

Türkiye’de yasal düzenleme var mı?

TÜRKİYE’de kripto paralar ile ilgili yasal düzenleme yok. Bazı kripto para borsası kuruşlarından yasal düzenleme talebi var. Güvenlik, sermaye yeterliliği gibi konularda getirilecek kriterlerin yatırımcılara güvenli yatırım ortamı sağlayacağını öne sürüyorlar. Yerli ve milli kripto para piyasasının yasal statüyle desteklenmesi halinde özellikle döviz piyasasına karşı önemli bir alternatif yaratacağına dikkat çekiliyor.

Yatırımcıların parası ve kripto paralar nerede tutuluyor?

KRİPTO paralar ilgili aracı kuruluşun veri merkezinde saklanıyor. Yatırımcıların kripto para almak için bu kuruluşlara yatırdığı fiziki paralar yani TL’ler ilgili kuruluşun banka hesabında toplanıyor. Buradaki tehlike hem kripto paranın hem de bankadaki fiziki paraların tamamen bu kuruluşların inisiyatifinde olması ve herhangi bir denetime ya da kurala bağlı olmadan yönetilmesi. Thodex örneğinde olduğu gibi yatırımcılar bir gün paralarının buharlaşması tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliyor!