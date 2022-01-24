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Kripto Paradan Zarar Ettiğini Paylaşan Üniversite Öğrencisi İntihar Etti

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Kripto Paradan Zarar Ettiğini Paylaşan Üniversite Öğrencisi İntihar Etti
Kripto Paradan Zarar Ettiğini Paylaşan Üniversite Öğrencisi İntihar Etti

Yaşadığı apartmanın üçüncü katından atlayarak hayatına son veren üniversite öğrencisi sosyal medya hesabında 'intihar' içerikli yazı paylaştı.

Paylaşımında kripto paradan zarar ettiğini paylaşan genç, bu nedenle yaşamına son verdiği ifade etti. 5 katlı binanın 3’üncü katında yaşayan 22 yaşındaki M. S., apartmandan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi gencin M.S’nin olay anında evinde kimsenin olmadığı öğrenildi. Gencin sosyal medya hesabında hayatına son vereceğine dair bir paylaşım yaptığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre hayatına son veren üniversite öğrencisi M.S.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında yer alan bazı ifadeler şöyle:

“Selamünaleyküm direkt konuya gireceğim. Bu benim intihar mektubum. Twitter'ın planlama özelliği ile atıyorum. İntihar etmeden önce, ertesi günü akşam 9’da atılacak şekilde ayarladım. Yani siz bu satırları okurken ben yaşıyor olmayacağım. Laga luga yapmadan her şeyi açık açık anlatacağım. O yüzden lütfen ben göçüp gittikten sonra ölümümün arkasında başka bir sebep aramayın. Zaten bu tweeti de ölümünün arkasında 'başka bir şey var mı' diye insanları karakollarda ifadelerle uğraştırmayın ya da suçlamamız gereken insanları suçlamayın diye atıyorum. Ben bir bahis bağımlısıyım intihar etmemin sebebi de kriptodan zarar edince zararı kapatabilmek için bahiste babama ait olan büyük miktarda parayı kaybetmem. "

Gencin yerde yattığını gören komşuları ile mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M. S’nin düştükten sonra hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri etrafta güvenliği sağlarken Olay Yeri İnceleme Ekipleri hayatını kaybeden gencin bulunduğu noktayı inceledi.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve savcının incelemesinden sonra hayatını kaybeden gencin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili araştırma devam ediliyor.

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