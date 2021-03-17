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Kripto paralara 'şeriat uyumlu' caizcoin eklendi

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Almanya'da 'şeriat uyumlu' kripto para caizcoin çıktı.
Kripto paralara 'şeriat uyumlu' caizcoin eklendi

Almanya'da şeriata uyumlu kripto para "Caizcoin" çıkarıldı.

Globe Newswire'da yer alan habere göre, Caizcoin tarafından yapılan açıklamada, kripto paranın "İslam finans yasalarına uyumlu" olduğu ve küresel piyasada hem Müslümanlar hem de Gayrimüslümler tarafından kullanılabileceği öne sürüldü.

Caizcoin tarafından yapılan açıklamada, kripto paranın İslam inancına göre, teknolojiyle uyumlu bir ahlak çerçevesinde geliştirildiği iddia edilirken, kripto paranın "İslam yasaları prensiplerinin sınırları içerisinde Vakıf ve Zekat bağışlarında kullanılabileceği" söylendi.

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