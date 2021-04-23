Başta Bitcoin olmak üzere kripto paralarda bir gecedeki büyük düşüş, Twitter’da gündem oldu. Kripto paralara yatırım yapanlardan bazıları zararını espriye vurarak anlattı.
Son bir haftada kripto paralarda düşüş trendine girilmişti. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden’ın sermayeden gelir elde eden kesimden alınacak vergilerin iki katına çıkarılacağını söylemesinin ardından düşüş devam etti.
İşte sosyal medyadan bazı paylaşımlar:
Gözümü açar açmaz hesaba bakmışımdır. #bittorent pic.twitter.com/28vca70q1x— J U P İ T E R (@jupiterliuzay) April 23, 2021
Burası cenaze evi mi? Pideleri dağıtmaya geldim #kriptopara pic.twitter.com/Ze8S2jNGoe— Batuhan Arabacı (@AtlasBatuhan) April 23, 2021
Fakire ne kadar kaptırdın zengine ne kadar yattirdın diye sorarlar möge abla #kriptopara pic.twitter.com/YNPfOhrZdV
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