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Kripto paralarda bir gecedeki büyük düşüş, Twitter’da gündem oldu

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Başta Bitcoin olmak üzere kripto paralarda bir gecedeki büyük düşüş, Twitter’da gündem oldu. Kripto paralara yatırım yapanlardan bazıları zararını espriye vurarak anlattı.
Kripto paralarda bir gecedeki büyük düşüş, Twitter’da gündem oldu

Başta Bitcoin olmak üzere kripto paralarda bir gecedeki büyük düşüş, Twitter’da gündem oldu. Kripto paralara yatırım yapanlardan bazıları zararını espriye vurarak anlattı.

Son bir haftada kripto paralarda düşüş trendine girilmişti. Son olarak  ABD Başkanı Joe Biden’ın sermayeden gelir elde eden kesimden alınacak vergilerin iki katına çıkarılacağını söylemesinin ardından düşüş devam etti.

İşte sosyal medyadan bazı paylaşımlar:

 

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