Başta Bitcoin olmak üzere kripto paralarda bir gecedeki büyük düşüş, Twitter’da gündem oldu. Kripto paralara yatırım yapanlardan bazıları zararını espriye vurarak anlattı.

Başta Bitcoin olmak üzere kripto paralarda bir gecedeki büyük düşüş, Twitter’da gündem oldu. Kripto paralara yatırım yapanlardan bazıları zararını espriye vurarak anlattı.

Son bir haftada kripto paralarda düşüş trendine girilmişti. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden’ın sermayeden gelir elde eden kesimden alınacak vergilerin iki katına çıkarılacağını söylemesinin ardından düşüş devam etti.

İşte sosyal medyadan bazı paylaşımlar:

Gözümü açar açmaz hesaba bakmışımdır. #bittorent pic.twitter.com/28vca70q1x — J U P İ T E R (@jupiterliuzay) April 23, 2021

Burası cenaze evi mi? Pideleri dağıtmaya geldim #kriptopara pic.twitter.com/Ze8S2jNGoe — Batuhan Arabacı (@AtlasBatuhan) April 23, 2021