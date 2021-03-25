Kripto paralardan sert düşüş!

Elon Musk dün yaptığı açıklamalar ile artık Tesla otomobillerinin Bitcoin ile satın alınabileceğini açıkladı.

Elon Musk dün yaptığı açıklamalar ile artık Tesla otomobillerinin Bitcoin ile satın alınabileceğini açıkladı. Hatta yapılan açıklamalara göre şirket, satın alımlarda kullanılan BTC’leri geleneksel para birimlerine dönüştürmeyecek ve Bitcoin olarak saklayacak.

Bu haberin etkisi ile piyasada yeni bir yükseliş eğiliminin başlaması ve hatta Bitcoin’in 60.000doların üzerini görmesi bekleniyordu. Ancak görünüşe göre Musk bu sefer düşüşün önüne geçemedi.

Bitcoin Fiyatında Büyük Düşüş

Haftaya düşüş trendinde başlayan ve 60.000 dolar bandındaki reddedilmeden sonra 52.900 dolar seviyesine kadar gerileyen lider kripto para birimi, dün yükseliş sinyalleri vermişti. Hatta Tesla haberinin duyulması ile fiyat 54.000 dolar seviyesinden 57.600 dolar seviyesine kadar yükselmişti.

Ancak bu yükselişin ardından Bitcoin fiyatı ciddi bir düşüşe geçti ve fiyat 51.500 dolara kadar geriledi. Her ne kadar derin düşüşün ardından fiyat yeniden 52.000 dolarlık seviyenin üzerine yükselmiş olsa da piyasada panik havası hakim gibi görünüyor.

Analistlere göre şu anda boğalar ve ayılar arasında ciddi bir mücadele yaşanıyor ve eğer mücadeleyi ayılar kazanırsa düşüş grafikleri daha da derinleşebilir. 50.000 doların altındaki ilk önemli desteğin 48.000 dolar seviyesinde olduğunu ifade eden analistler bu seviyenin kaybının 43.000 dolara doğru derin bir düşüşü beraberinde getirebileceğini ifade ediyor.

Ethereum, Cardano ve Polkadot

Piyasa değeri bakımından en büyük altcoin konumunda bulunana Ethereum’un da (ETH) hemen hemen Bitcoin ile aynı grafiği çizdiği görülüyor. 1.745 dolar seviyesinden başlayan düşüş 1.530 dolara kadar derinleşti.

Analistlere göre ETH’un toparlanması için öncelikle Bitcoin’in artışa geçmesi gerekiyor. Bir yükseliş grafiğinin başlaması halinde ETH’un öncelikle 1.600 dolarlık önemli psikoloji seviyeyi geçmesi gerekecek. Eğer piyasada bu düşüş bir mancınık etkisi yaratırsa ETH’un kazandığı güç ile birlikte hedefinin 2.000 dolar üzeri olacağı düşünülüyor.

Ethereum’un yanı sıra Cardano (ADA) ve Polkadot’un da (DOT) oluşan geri çekilmeden paylarına düşeni, aldıkları görülüyor. Her ne kadar ADA düşüş karşısında direnmiş olsa ve düşüşü yüzde 1 gibi küçük bir oranda olsa da DOT %12’lik düşüş ile ilk on kripto para içinde en çok değer kaybedenlerden biri oldu.

Altcoin’lerde Son Durum

Dün sergilediği yükseliş ile piyasa hacmi bakımından ilk on kripto para birimi içinde kendisine yer edinen ve şu anda da 9. sırada yer alan THETA düşü sırasında %16’nın üzerinde değer kaybı ile en kötü performansı sergileyen kripto para oldu. Ancak hala 1 hafta öncesine göre THETA’nın %58 daha yüksek işlem gördüğünü belirtmek gerekiyor.

Buna ek olarak UniSwap’in (UNI) %11,2, Litecoin’in (LTC) %7,70 ve Ripple’ın (XRP) %9 değer kaybettiği görülüyor.

Derin düşüşlerin ardından piyasanın şu an biraz durulduğu görülüyor. Ancak analistlere göre bir süre piyasayı takip etmek ve BTC’nin fiyat hareketlerini izlemek gerekiyor.

Kaynak:Coin-Turk