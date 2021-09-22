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Kripto paraları önce Çin, sonra ABD vurdu! Bitcoin 6 haftanın dibini gördü

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300 milyar dolarlık borcu bulunan Çin’in en büyük ikinci gayrimenkul şirketi Evergrande’ın iflas edip etmeyeceğine yönelik belirsizlikle kripto paralarda geleneksel borsalarla beraber bir düşüş yaşanmıştı.
Kripto paraları önce Çin, sonra ABD vurdu! Bitcoin 6 haftanın dibini gördü

 

300 milyar dolarlık borcu bulunan Çin’in en büyük ikinci gayrimenkul şirketi Evergrande’ın iflas edip etmeyeceğine yönelik belirsizlikle kripto paralarda geleneksel borsalarla beraber bir düşüş yaşanmıştı.

 

Bitcoin bu süreçte 3 günde yaklaşık 48.000 dolardan 43.000 dolara geriledi. Dün akşam ise Bitcoin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’in açıklamalarıyla 6 hafta sonra ilk kez 40.000 doların altını gördü.

Gensler kripto para piyasası için devlet denetim ve regülasyonunun şart olduğunu belirtti. Özellikle ABD Doları’na endeksli stablecoinlerin denetlenmezse yatırımcı için büyük bir risk barındırdığını belirtti.

Gary Gensler regülasyonların kripto para piyasasının gelişimi için şart olduğunu söylese de yatırımcı bu açıklamalara pek olumlu yaklaşmadı.

 

Açıklama öncesi 42.800 dolar olan Bitcoin 39.787 dolara kadar geriledi. Buradan gelen tepki alımlarıyla bu sabah itibarıyla yeniden 41.940 dolara çıktı.

AVAX hızlı toparlandı

Son yükselişe rağmen Bitcoin’de günlük düşüş yüzde 1.1 oldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum da günlük yüzde 4 düşüşle 2.850 dolara geriledi.

Dün gece SEC Başkanı’nın açıklamalarının ardından 55 dolara kadar düşen Avalanche ise (AVAX) ise en hızlı toparlanan kripto paralardan birisi oldu. AVAX bu sabah yeniden 61 dolara çıktı. TSİ 8.00 itibarıyla günlük yüzde 8 yükseldi.

Kripto para piyasası SEC’in ardından şimdi Fed’in para politikasıyla ilgili yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100’de yer alan kripto paraların 88’i dolar bazında değer kaybı yaşadı.

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