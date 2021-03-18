Kripto parayı şeriata uydurdular: Caizcoin!

Hızla yayılan kripto para birimlerine 'İslami kripto para birimi' caizcoin eklendi. Bu alandaki büyük para hareketliliğine kayıtsız kalamayan Almanya merkezli şirkete göre caizcoin, şeriat uyumlu İslami finans standartlarına uygun portföyleri ve borsaları kullanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı ise geçen ay yaptığı açıklamada, "Kripto paraların kullanımı caiz değildir" demişti.

Bazı ülkelerin merkez bankaları dijital para birimi için hazırlık yaparken, bir başka alan olan kripto para birimleri ise son aylarda hızlı dalgalanmalarla gündeme geliyor. Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın geçen aylarda 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alma kararı sonrası kripto para birimleri hızla değer kazanmış, Musk bu spekülatif hareketiyle servetine servet katmıştı. Sonrasında Bitcoin aynı hızda düşüş ve çıkışlar sağlamıştı. Kripto para dünyasındaki bu hareketliliğe İslami kurallara göre yaşayanları da çekmek için Almanya merkezli şirket bir hamlede bulundu. Almanya, İngiltere, İsviçre ve Avusturya'da iletişim telefonları bulunan şirket de caizcoin olarak faaliyet yürütüyor.

KRİPTO PARA CAİZMİŞ!

Şirket, 'İslami finans kurallarına uygun olarak Müslümanlar veya Gayrimüslimler arasında para transferi' sloganıyla 'caizcoin' isimli kripto parayı tanıttı. Caizcoin adına açılan internet sitesi üzerinden, kripto para birimine ilişkin bilgiler veriliyor. İslam'a uygun olduğunu öne süren şirket, para biriminin adını da bu nedenle 'caizcoin' olarak belirlemiş.

'Şeriat uyumlu kripto para' olarak nitelendirilen caizcoin, şu şekilde tanıtılıyor:

Silah, tütün, alkol veya domuz eti gibi alanlarda aktif olan şirketlerle işi yoktur. (Şeriatla uyumlu kripto paradır.) İslami finans standartlarına uygun portföyleri ve borsaları kullanır. İslam ahlakına uygun kredi sağlar. İslam normlarına uygun projeleri finanse eder. Caizcoin, hızlı ve uygun maliyetli uluslararası para transferleri sağlayan, merkezi olmayan bir finansal çözümdür. İslam platformunda kolay yatırımlar sunar."

SAADET ZİNCİRİ GİBİ

Türkiye'de çok sayıda dolandırıcılıkla sonuçlana saadet zinciri bir benzeri bir çağrı da yapılıyor. Arkadaşlarını ve aile bireylerini bu sisteme getirenlerin “cemaat bilgesi” olacakları, ödemeler ve sosyal medyada paylaşımlar için yüzde 10 komisyon verileceği öne sürülüyor.

Banka hesabından, kredi kartından veya diğer kripto cüzdanlarından yatırım yapılabileceği belirtilen caizcoin ile tüm dünyada 'sorunsuz ödemeler' için yatırımcılara kripto cüzdanları da sunulacağı ifade ediliyor.

DİYANET: KRİPTO PARA CAİZ DEĞİL

Öte yandan TC Diyanet İşleri Başkanlığı şubat ayında kripto paraya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: "Kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir."