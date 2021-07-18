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Kripto Parayla Satılan En Pahalı Elmas

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Kripto Parayla Satılan En Pahalı Elmas
Kripto Parayla Satılan En Pahalı Elmas

Müzayede evi Sotheby’s bir ilke imza atarak, nadir bulunan 101 karatlık elması kripto para karşılığında sattı.

Armut şekilli 101,38 karatlık kusursuz elmas 12,3 milyon dolara (106 milyon lira) karşılık gelen kripto paraya alıcı buldu.

Sotheby’s açık artırma duyurusunda ilk kez bu boyutta bir elmasın geleneksel para birimlerinin yanı sıra Ethereum ve Bitcoin’le ödeme seçeneğini de kabul edeceğini duyurmuştu.

The Key 10138 adı verilen parça, açık artırmaya çıkarılan 100 karatın üstünde yalnızca 10 elmastan biriydi.

Alıcının kimliği gizli tutulurken, ödemenin hangi kripto para birimiyle yapıldığı da açıklanmadı.

 

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