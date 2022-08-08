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Kripto Piyasasında Son Durum

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Kripto paralar haftaya yükselişle başladı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu?
Kripto Piyasasında Son Durum

Kripto para piyasaları yeni haftaya değer kazanarak girdi.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 3 yükselerek 1.16 trilyon dolara çıktı.

Saat 10.05 itibariyle Bitcoin yüzde 3.3 yükseldi. BTC'nin fiyatı 23 bin 758 dolar seviyesine geldi. 

Ethereum da Bitcoin'le benzer bir değer artışı yaşadı. ETH'nin fiyatı yüzde 3.1 artarak bin 735 dolara çıktı. 

Ripple ve Dogecoin de haftaya yukarı yönlü hareketle giren kripto paralar arasında yer aldı.

XRP'nin fiyatı yğzde 1.8 artarak 37.8 cent olurken DOGE ise yüzde 3.1 değer artışıyla 7 centin üzerine çıktı.

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