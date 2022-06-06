Kripto platformu çöktü... KKTC'den 2500 kişi mağdur...

İnternet üzerinden pasif gelir elde etmek isteyen çok sayıda kişinin mağdur olduğuna yönelik şikâyetler gelmeye başladı.

Elde edilen bilgilere önce göre para yatırılıp kripto para alınan ardından verilen görevleri yerine getirerek para kazanılan platformdan şu an için para çekilişi yapılamıyor.

Para yatıran çok sayıda kişi, parasını alamadığından şikayet ediyor.

Kuzey Kıbrıs’tan bu internet sitesine para yatıran yaklaşık 2 bin 500 kişinin olduğu ifade ediliyor.

Parasını geri almak isteyenlere ise, gerçek kullanıcı olup olmadıklarının anlaşılabilmesi için 28 ABD doları para yatırması isteniyor.

Sistem ise şu şekilde işliyor

Belirli bir ücret karşılığında belirlenen seviyelere giriş yapılıyor ve kullanıcıya gündelik görevler veriliyor. Yapılan beğeni kadar yatırılan miktara göre para kazanılıyor. Platforma getirilen kişi üzerinden komisyon kazanılıyor (saadet zinciri). Bu platforma ise kripto para "tether" ile giriş yapılıyor.