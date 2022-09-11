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Kris Jenner yalan makinesinde: ‘Kızımın seks kasetini ben yaymadım’

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Kim Kardashian'ın 2007 yılında sevgilisi Ray J ile birlikte olduğu görüntülerin internette yayılmasının ardından rap yıldızı, Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın videonun sızdırılmasında parmağı olduğunu öne sürmüştü. O iddialara Jenner'dan yanıt geldi.
Kris Jenner yalan makinesinde: ‘Kızımın seks kasetini ben yaymadım’

Kim Kardashian’ın 2007 yılında ABD’li rap yıldızı Ray J ile olan seks görüntülerinin internete sızdırılması büyük olay olmuş, kaseti sızdıranlardan birinin de annesi Kris Jenner olduğu iddia edilmişti. İddia bizzat kasette var olan Ray J’den gelince uzun süre gündem olmuş hatta Jenner’ın kızının üne kavuşması için böyle bir yola başvurduğu bile ifade edilmişti.

“The Late Late Show With James Corden” isimli TV şovuna katılan Kris Jenner, burada yalan makinesine bağlandı. Jenner’a burada Ray J’nin geçmişte kendisi hakkında ileri sürdüğü iddialar soruldu. Bu sırada Kylie Jenner da stüdyodaydı ve soruya ‘Aman Tanrım’ diyerek tepki verdi. Ancak Kris Jenner soğukkanlılığını korudu.

SEYİRCİLER VE KYLİE JENNER ŞOKE OLDU

James Corden, Jenner’a “Kim’in seks kasetini çıkarmasına yardım ettin mi?” diye sordu. O sırada seyircilerden bir uğultu yükselirken, Jenner, “Sorun değil. Hayır. Cevabım hayır” dedi. Yalan makinesi, Jenner’ın doğru söylediğini belirlerken, Corden da ‘Elbette doğru!’ tepkisini verdi.

Jenner o anlarda mutluluğunu gizleyemezken, “Teşekkürler James. Bu beni mutlu etti. Bu konuyu da temizledik.” dedi.

Ray J, bu yılın Mayıs ayında, 2007’de kendisinin ve Kim’in seks kasetini asla sızdırmadığını iddia etmiş ve videonun kendisi, Kim ve Kris arasındaki bir anlaşmanın parçası olarak dağıtıldığını öne sürmüştü. Ray J, sosyal medyadan, “Hiçbir şey sızdırmadım. Hayatımda hiç seks kaseti sızdırmadım. Asla yapmam.” demişti.

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