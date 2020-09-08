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Kritik Bakanlar Kurulu toplantısı 09.30'da...

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Kritik Bakanlar Kurulu toplantısı 09.30'da...
Kritik Bakanlar Kurulu toplantısı 09.30'da...

Bakanlar Kurulu bugün Covid-19 sürecini değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.

BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ 13 ÖNERİDE BULUNDU

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, artan yerel vakalar nedeniyle radikal tedbirler aldı, mevcut tedbirleri arttırdı.

Konuyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli ise basında yer alan ‘karar’ gibi gösterilen maddelerin öneriden öte olmadığını belirtmişti.

İşte o kararlardan bazıları:

1-         Eğlence yerlerinin tamamen kapatılması,

2-         Güzellik Merkezlerinin 1 Ekim 2020 tarihine kadar kapatılması

3-         Kuaför ve berberlerin ciddi şekilde kurallara uyması için uyarılması kuralların uyulmadığı tespit edilen yerlerin kapatılması

4-         1 Ekim 2020 tarihine kadar masaj salonlarının kapatılması

5-         Etüt, ana okul, ilk orta ve yüksek eğitim yerlerinin 01 Ekim tarihine kadar açılmaması, bire bir hizmet veren özel eğitim yerleri hariç

6-         1 Ekim 2020 tarihine kadar yapılacak doğum günleri, sünnet, nişan cenaze ve mevlit ile düğünlerin yapılmaması,

7-         1 Ekim 2020 tarihine kadar çocuk oyun alanları, parkların kapatılması

8-         Antreman ve spor müsabakalarının 01 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmaması,

9-         1 Ekim 2020 tarihine kadar gece kulüplerinin kapatılması

10-       1 Ekim 2020 tarihine kadar meyhanelerin kapatılması

11-       1 Ekim 2020 tarihine kadar spor salonlarının kapatılması

12-       1 Ekim 2020 tarihine kadar gazinolara KKTC vatandaşlarının girişlerinin çok sıkı bir şekilde denetlenmesi.

13-       Seçim mitinglerinin ve toplantılarının iptal edilmesi, televizyon ekranlarında yapılacak olan programların 200 metre kare üzeri yerlerin max 50 kişi, 100-200 metre kare arası yerlerin max 30 kişi, 50-100 metre kare yerlerin max 20 kişi, 50 metre kare ve altı alanların max 10 kişi ile sınırlandırılması

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