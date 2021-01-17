Kritik Bakanlar Kurulu toplantısı bitti...Kararlar şimdi açıklanıyor...
Saat 13.20 itibari ile başlayan toplantıya Başsavcı Sarper Altıncık da katıldı.
Belediye Başkanları ve Kaymakamların da katıldığı toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor...
Başbakanlık Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre Bakanlar Kurulu toplantısının tamamlandığı ve kısa süre içerisinde basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.
Detaylar az sonra...
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