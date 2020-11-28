Kritik çağrı! Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta! Herkes bir adım geri çekilsin

Haziran ayında başlayan yeni normalden sonra insanlarda gevşeme olduğunu söyleyen Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, "Ya toplumu mart ve nisandaki gibi konsantre edeceksiniz, seferberlik ruhu tamamen olacak, anlayacak ya da korkacak. Bu ikisi olmadan tam oturmuyor bir şeyler" dedi.

Yoğun bakım yataklarının dolu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Cinel, "Arabayla hız yapmayacağız, trafik kazası geçirirsek yoğun bakımda yer bulma ihtimalimiz az olabilir" uyarısında bulundu.

"HERKES BİR ADIM GERİ ÇEKİLSİN"

Habertürk'ün Burası Haftasonu programına konuk olan Prof. Dr. İsmail Cinel, "4-5 gün önce PCR pozitifliği açıklanır açıklanmaz herkes bir adım geri çekildi. Burada sayılardan daha önemli bir şeye vurgu yapmak istiyorum; ağır hasta sayısını izlememiz lazım. Şu anki kısıtlama, vakaları mutlaka belli oranda düşürecek, önümüzdeki bir hafta inanılmaz önemli. Önümüzdeki bir haftanın sonunda, aralık başında bu kısıtlılıkların etkisini görmüş olacağız. Ağır hasta sayısı da o zirveyi yakalayacak. Zirveden dönenene kadar rahat değiliz. Zirveden dönme tahmini olarak bir hafta sonra. Çünkü kısıtlılıklar bir hafta önce başladı. Plato çok önemli, zirve ve zirveden sonra plato ve aşağıya dönme noktası. Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta yaşıyoruz. Herkes bir adım geri çekilsin. Hareket kısıtlılığı şart" diye konuştu.

"YOĞUN BAKIM İÇİN YÜZDE 70-75 DOLULUK ORANI HER YER DOLU DEMEK"

"Vatandaşlarımızın değişik bir belayla karşı karşıya olduğunu bilmesi lazım" diyen Prof. Dr. Cinel, sözlerini şöyle sürdürdü: "100 tane yatağınız var. Bunların 50 tanesini diğer yoğun bakım hastaları için ayırdınız. Trafik kazası, beyin kanaması geçirdi yoğun bakıma almayacak mısınız. Dalga öyle bir geliyor ki, ağır hasta sayısı arttıkça yüzde 50 ayırdığınızı, yüzde 70 ayırmaya başlıyorsunuz, sonra yüzde 80. Geriye yüzde 20 kalıyor, yüzde 20 Covid olmayan yoğun bakım hastaları için maalesef yeterli değil. Yoğun bakım için yüzde 70-75 doluluk oranı demek her yer dolu demek."

"TÜNELİN UCUNU GÖRÜYORUZ AMA BU DÖNEMİ GEÇİRMEMİZ LAZIM"

Prof. Dr. İsmail Cinel, hareket kısıtlılığının bu hafta çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Size söz veriyorum, umut da veriyorum; bunu yaparsak bir hafta sonra sayıların yukarıdan döndüğünü görme şansımız olabilir. Kendimize gönüllü yasak koymamız lazım, sosyalleşmeyi en aza indirdiğimiz bir döneme ihtiyacımız var. Tünelin ucunu görüyoruz, aşı geldi. Türk aşısı da çıkacak, görüyoruz ama bu dönemi geçirmemiz lazım."

"ANORMAL BİR DÖNEMDEYİZ"

Prof. Dr. Cinel, "Yeni normale adapte olmaya çalıştık ama şu anda yeni normali aştık anormal bir dönemdeyiz çünkü ağır hasta sayısı her gün ekleniyor. Biz bu anormali yeni normale çekmek zorundayız, platoyu göreceğiz ve aşağıya döneceğiz" diye konuştu.

"TRAFİK KAZASI GEÇİRİRSEK YOĞUN BAKIMDA YER BULMA İHTİMALİMİZ AZ OLABİLİR"

Prof. Dr. Cinel, "Arabayla hız yapmayacağız. Trafik kazası geçirirsek yoğun bakımda yer bulma ihtimalimiz az olabilir o yüzden hareketliliği kısıtlayacağız" dedi.