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Kritik eyaletlerde son durum: Ya berabere kalırlarsa?

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Kritik eyaletlerde son durum: Biden’ın önde olduğu Georgia’da oylar yeniden sayılacak
Kritik eyaletlerde son durum: Ya berabere kalırlarsa?

ABD başkanlık yarışının sonucu için gözler dört eyalete çevrildi. İbre Joe Biden’dan yana ama Donald Trump yarıştan kopmuş değil.

Şu an Biden 253, Trump ise 214 seçiciyi garantilemiş durumda. 270’i bulan seçimi kazanacak.

Georgia – 16 seçici

Durum ne? Biden, Trump’ı yakalayıp geçti. Yaklaşık 1000 oy önde.

TSİ, 18.45 itibariyle Georgia Eyalet Bakanı Brad Raffensberger, eyalette oyların yeniden sayılacağını açıkladı. Raffensberger, sayılmamış 4 bin 169 oyun oy kaldığını, 8 bin kadar da yurt dışında görev yapan askerlerin oylarının hala postada olduğunu ve yalnızca gün sonuna kadar gelirlerse sayılacağını da belirtti.

Sayılmamış ne kadar oy kaldı? Yüzde 1’den az; son verilen sayı 4 bin 169’du.

Biden, Georgia’yı alırsa 270’e bir kalacak.

Pennsylvania – 20 seçici

Biden alırsa, tüm diğerlerinden kaybetse bile yarışı kazanacak.

Durum ne? Son veri, Biden’ın 5 binde fazla oyla öne geçtiğini gösteriyor.

Sayılmamış kaç oy kaldı? 150 bin.

Arizona – 11 seçici

Durum ne? Biden yaklaşık 46 bin oy önde ama Trump oylarını artırıyor.

Sayılmamış kaç oy kaldı? Son verilen sayı 300 bin civarındaydı.

Nevada – 6 seçici

Durum ne? Biden 12 bin oy önde.

Sayılmamış kaç oy kaldı? 190 bin

Bunlara ek olarak 15 seçici çıkaran Kuzey Carolina ve üç seçici çıkaran Alaska’da da henüz durum kesinleşmiş değil.

Ya berabere kalırlarsa?

Ola ki Alaska, Arizona, Kuzey Carolina, Nevada ve Pennsylvania’yı Trump kazanırsa adaylar eşit sayıda, yani 269’ar seçici çıkaracak. Bu durumda başkanın kim olcağına Temsilciler Meclisi’ndeki oylama sonucunda karar verilecek.

İlk bakışta avantaj Biden’da görünüyor. Çünkü Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk Demokratlarda. Ancak başkan seçiminde her eyalet için bir oy kullanılabiliyor. Bu durumda avantaj Cumhuriyetçilere geçiyor. Çünkü çoğu eyalette Cumhuriyetçi temsilciler sayıca daha fazla.

Başkan yardımcısını seçmek ise Senato’nun işi. Dolayısıyla beraberlik durumunda Senato’nun kontrolü de Cumhuriyetçilere geçecek gibi göründüğü için, Trump başkanlığı Mike Pence de başkan yardımcılığını sürdürebilir.

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