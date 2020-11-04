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Kritik eyaletlerden Wisconsin'de Joe Biden, yüzde 0,2'lik oran farkıyla öne geçti

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Kritik eyaletlerden Wisconsin'de Joe Biden, yüzde 0,2'lik oran farkıyla öne geçti, oy sayımı devam ediyor
Kritik eyaletlerden Wisconsin'de Joe Biden, yüzde 0,2'lik oran farkıyla öne geçti

Kritik eyaletlerden Wisconsin'de Joe Biden, yüzde 0,2'lik oran farkıyla öne geçti, oy sayımı devam ediyor

Dünyanın en büyük siyasi ve ekonomik gücü Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD), önümüzdeki dört yıl boyunca kim yönetecek? Cumhuriyetçi Donald Trump mı yoksa Demokrat Joe Biden mı? Amerikalılar, yeni başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Açıklanan ilk sonuçlara göre Joe Biden fazla delege sayısı ve toplam oyda önde görünüyor ancak Donald Trump, Florida ve Teksas gibi kritik eyaletleri kazandı.

Her iki lider seçim sonuçlarıyla ilgili ilk konuşmasını yaptı. Biden taraftarlarına sabırlı olmalarını, seçimi kazanacaklarını söylerken, Donald Trump Kuzey Carolina'da oy sayımının bir anda durduğunu belirterek seçimlere hile karıştırıldığını iddia etti ve Yüksek Mahkemeye gideceklerini belirtti.

Biden ve Trump hangi eyaletleri kazandı ve hangilerinde yarışı önde götürüyor? Canlı blogumuzdan takip edin.

 

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