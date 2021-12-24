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Kritik gün... CTP aday sayısı 49'a düşebilir...

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Kritik gün... CTP aday sayısı 49'a düşebilir...
Kritik gün... CTP aday sayısı 49'a düşebilir...

UBP’Lİ YENİ ADAYLAR KÖYLERİ GEZİYOR

UBP’den ilk kez aday olan Milletvekili adayları köyleri heyetler halinde gezmeye başladı. İlginç olan milletvekili adaylarının muhalefet gibi konuşmaları oldu. Gazetemize ulaşan bir çok yurttaş ilk kez aday olanların heyecanlı olduklarını ve sanki de muhalefetdeymiş gibi konuşmalar yaptıklarını belirttiler.

 

CTP’DE KRİTİK GÜN, 49 ADAY OLABİLİR

CTP’de aday sayısı 49’a düşebilir. YSK gelen bir itiraz üzerine CTP’li Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’un milletvekili adaylığını didik didik incelemeye aldı. “Başkasının hüviyetine bürünmek” suçu bulunan Suphi Coşkun için YSK bugün kararını vereceği öğrenildi.

 

TDP’DE ÇEVRE MANİFESTOSUNA ÇOBANOĞLU DAMGASI

TDP’nin Yeşil Barış Hareketini ziyaretinde ortaya koyduğu “Çevre Manifestosu” birçok çevrede ilgi uyandırdı. TDP’nin Çevre Manifestosunun oluşmasında önemi emek ortaya koyan TDP Mağusa 2. Sıra milletvekili adayı Yasemin Çobanoğlu’nun damga vurduğu konuşuluyor.

 

UBP’DE ALİŞAN ŞAN TEMPOYU ARTIRDI

UBP’nin genç adaylarından Alişan Şan’a gittiği birçok bölgede çok ilgili olduğu ve Alişan Şan’ın da çalışma temposunu artırdığı öğrenildi. UBP’nin özellikle Lefkoşa’dan birçok yeni vekilin seçilmesi bekleniyor. Bunlardan birinin de Alişan Şan olacağı konuşuluyor.

 

DP’NİN ADAYLARI İYİ

Hiç kuşkusuz seçimlere DP’nin adayları damga vuracak gibi duruyor. Ataoğlu’nun iyi bir aday kadrosunu ortaya çıkarması ile gözler bir kez daha DP’nin üzerine döndü. DP’nin seçimlerde 3. Parti çıkmak için yoğun bir çalışma içinde olduğu görülüyor.

 

YDP’DE KIRGINLIKLAR VAR

YDP’de ön seçimden sonra oluşan kırgınlıklar henüz giderilebilmiş değil. Özellikle Karadeniz kökenli oyların Turan Büyükyılmaz2ın aday olmaması ile başka yerlere kayabileceği konuşuluyor

 

HP’DE BEKLENEN ÇIKIŞ YOK

Halkın Partisi’nde bir türlü beklenen çıkışın olmaması adayların moral bozuklukları yaşamasına neden oluyor. HP’de Tolga Atakan’ın da aday olmaması ile iyice gün yüzüne çıkan oy kaybının yaşanacak olmasının etkisi halen partinin üzerindeki ölü toprağını atamasına neden oluyor.

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