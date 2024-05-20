Kritik saatler… Asgari ücret masası toplandı, işte ilk açıklamalar…

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yapılacak üçüncü toplantı başladı.

Gardiyanoğlu: Bugün niyetimiz asgari ücreti belirlemek

Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ‘bugün niyetimiz asgari ücreti belirlemek’ dedi.

Alp: Biz yüzde 18 teklif etmiştik, teklifimiz geçerli

İşveren temsilcisi Alp Cengiz Alp de, “ülkeyi yeni bir enflasyonla karşı karşıya bırakmak istemiyoruz. İstihdamı ve işçiyi korumamız gerekiyor. Biz geçen hafta 18 rakamını sunmuştuk, bugün teklifimiz yine odur’ diye konuştu.

Serdaroğlu: Biz yüzde 25 rakamındayız

İşçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu da, şunları söyledi:

“Biz hükümetin ortaya koyduğu yüzde 23 rakamına el uzattık. Ancak hükümetimiz işçinin uzattığı eli tutmadı. Bugün geldik, biz de aynı rakamdayız. Yüzde 25’teyiz, 30 bin TL’deyiz. İşverenlerle görüşme yapılacaktı. Görüşme yapıldı mı yapılmadı mı bu masada göreceğiz. İşverenler ikna oldu mu göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ‘asgari ücret 900 Dolar’ açıklamalarını da eleştiren Serdaroğlu, ‘ekmek kaç para oldu peki?’ diye sordu. Hükümetin alım gücünü koruduğunu iddia ettiğini belirten Serdaroğlu, ‘böyle bir durum söz konusu değil’ diye konuştu.