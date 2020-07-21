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Kritik toplantı başladı...

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Kritik toplantı başladı...
Kritik toplantı başladı...

Başbakan Ersin Tatar UBP Meclis grubunu bugün saat 14.00'te toplantıya çağırdı. Toplantı şu anda sürüyor...

 

Neler olmuştu?

Başbakan Ersin Tatar UBP Meclis grubunu bugün saat 14'de toplantıya çağırdı.

Edinilen kulis bilgileirne göre Tatar UBP Meclis grubuna UBP-HP hükümetini sona erdirme  ve yeni bir arayış için  bilgi verecek.

İstanbul'da bulunan UBP Lefkoşa Milletevekili Hüseyiün Özgrgün ile de temaz edildiği ve Özgürgün'ün HP'siz bir hükümete destek vermek için ülkeye geleceği öne sürüldü.

Bu sabah TV programlarına katılan YDP ve DP genel Başkanları da Özgürgün'ün ülkeye gelme isteiğinde odluğunu belirtmişti.

Yeni hükümetin Bayram öncesinde  oluşturulması hedefleniyor.

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Başbakan Tatar Erken Milletvekilliği için seçim tarihi verdi, Bayramda yeni hükümet!

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Başbakan Tatar Erken Milletvekilliği için seçim tarihi verdi, Bayramda yeni hükümet!

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UBP yayın organı da olan GÜNEŞ Gazetesi'nde Başbakan Ersin Tatar'ın "erken seçim" tarihini manşetten verdi.

Siyasi kulislerde Tatar'ın erken seçim tarihi mesajını olası UBP-DP azınlık hükümetine dışardan destek vereceğini söyleyen YDP için olduğunu belirtiyorlar.

 

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