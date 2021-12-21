  • BIST 1.892,02
  • Altın 734.40716
  • Dolar 12.8859
  • Euro 14.6292
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

Kritik Uyarı: Omicron Tsunamisine Hazır Mıyız?

» »
Vakaların bir anda patlaması halinde durumun kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu.
Kritik Uyarı: Omicron Tsunamisine Hazır Mıyız?

Omicron varyantının, pandeminin çehresini hızla değiştirmeye başladığına dikkat çeken KLİMİK, Omicron dalgasının en az hasarla atlatılabilmesi için, güncel bilimsel veriler ışığında hazırladığı önerileri açıkladı, kritik uyarılarda bulundu.

Açıklamada Omicron varyantının, şu anda baskın olan delta varyantına göre çoğalma hızı açısından daha avantajlı olması ve bağışıklıktan kaçabilme becerisi sayesinde 2022 yılının ilk iki ayında AB ülkelerinde de baskın varyant haline geleceği ön görüldü.

Omicron varyantının ülkemizde nasıl bir seyir izleyeceği kesin olarak bilinemese de toplumun ve bütün kurum ve kuruluşların olabilecek en kötü senaryoya göre hazırlıklarını bir an önce tamamlamalarının sağlanması uyarısında bulunuldu.

“DURUM KONTROLDEN ÇIKABİLİR”

KLİMİK açıklamasında bir anda vaka sayılarının patlamasının zaten yıpranmış olan sağlık sistemlerinin hızla yetersiz kalmasına ve durumun kontrolden çıkmasına neden olabileceği belirtilerek,

“Salgının kontrolünün kaybedilmemesi için etkili önlemlerin tam zamanında planlanarak uygulamaya sokulması, önümüzdeki birkaç ay için büyük önem taşıyor.

Gelinen noktada infeksiyon yayılımını kontrol altında tutacak, tüm ulusu kapsayan etkili önlemlerin bir an önce hazırlanması, bunların halka şeffaf bir şekilde anlatılması ve uygulanması zorunludur.

Nitekim birçok Avrupa ülkesi bu yönde adımlar atmış, ciddi ve etkili önlemleri uygulamaya koymuştur” denildi.

“SALGININ TEK BAŞINA AŞILARLA KONTROL ALTINA ALINMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Salgının kontrol altında tutulması için aşılamanın yeterli olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Covid-19 aşılamaları konusunda son 1 yılda elde edilen bilimsel veriler, salgının tek başına aşılarla kontrol altına alınmasının mümkün olmadığını ve hızlı yapılan aşılamalara ek olarak sosyal mesafelenme, kalabalıkların azaltılması gibi farmasötik olmayan önlemlerin alınmasının zorunlu olduğunu açıkça gösteriyor.

Bu durum, önceki varyantlardan çok daha bulaşıcı olan Omicron için de geçerlidir. Ek dozları yapılsa bile salgının kontrol altında tutulabilmesinde aşılamanın tek başına yeterli olmayacağı, hareketliliği azaltıcı önlemlere de acilen gereksinim olduğu bilinmektedir.

Bu nedenle toplum önümüzdeki tehdit karşısında şeffaf bir şekilde bilgilendirilmeli ve bütün olanaklar seferber edilerek önlemler planlı bir şekilde devreye sokulmalıdır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Görünen o ki, küçük çocuklara uygun bir aşı gecikecek20 Aralık 2021 Pazartesi 19:01
  • Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Omicron’un kritik mutasyonları var20 Aralık 2021 Pazartesi 17:34
  • 71 yaşındaki Yaşar Yıldız, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti20 Aralık 2021 Pazartesi 16:01
  • Çakıcı'dan 4. eylem... Kendi hastanesi ile Sağlık Bakanlığı arasındaki "Protokolün uzatılmasını" istiyor20 Aralık 2021 Pazartesi 15:46
  • Omicron varyantı: Üçüncü aşı hastalığı şiddetli geçirmeyi 'en az yüzde 80 oranında engelliyor'19 Aralık 2021 Pazar 19:23
  • Tüp Bebek Tedavisiyle Genetik Hastalıkların Bebeğe Geçmesi De Önleniyor19 Aralık 2021 Pazar 17:29
  • Alzaymırdan Korunmak İçin 'Zihinsel Aktivitenizi Artırın' Önerisi19 Aralık 2021 Pazar 17:12
  • Güneşte Yürüyüş MS' e Yakalanma Riskini Düşürüyor19 Aralık 2021 Pazar 16:33
  • Hollanda, Omicron varyantı nedeniyle 14 Ocak'a kadar kapandı19 Aralık 2021 Pazar 13:57
  • Yeni Doğum Yapan Annelerin Yüzde 70’inde Görülebilen Lohusa Depresyonu Tedavi Edilmezse Ciddi Sonuçlar Yaratabilir19 Aralık 2021 Pazar 13:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti