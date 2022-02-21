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Kriz en çok onlara yaradı: Sabaha kadar parti yapıyoruz

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Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla İran'dan Türkiye'ye tatil için gelenlerin sayısı da hızla artıyor.
Kriz en çok onlara yaradı: Sabaha kadar parti yapıyoruz

Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla İran'dan Türkiye'ye tatil için gelenlerin sayısı da hızla artıyor.

Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye, Türkiye'deki ekonomik krizin vatandaşlar üzerinde yıkıcı etki yarattığını, ancak yıllardır ağır uluslararası yaptırımlar altında yaşayan İranlıların bu sayede Türkiye'ye daha kolay seyahat edebildiğini ve yatırım yapabildiğini yazdı.

Haberde özellikle ülkelerindeki katı İslami kurallardan kaçmak isteyen İranlı gençler için Türkiye'nin çok cazip olduğu belirtildi. Middle East Eye'a konuşan 24 yaşındaki İranlı Homayun, İran'daki gizli partileri polis bastığında serbest kalmak için polise para ödemek zorunda olduklarını söyleyerek “İstanbul'daysa sabaha kadar sorun yaşamadan parti yapabiliyoruz” dedi.

TÜRKİYE BAŞLICA TURİZM MERKEZİ

İran'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen sene 4 milyona yakındı. Middle East Eye, İran'da 1979'daki İslam Devrimi sonrasında Türkiye'nin İranlılar için başlıca turizm merkezi haline geldiğine dikkat çekti.

Birçok İranlı için Avrupa'ya, Amerika'ya ve Avustralya'ya vize almanın imkansız olduğu belirtilen haberde, Afrika ve Asya ülkelerinde bile İranlı turistlere sıkı kontroller uygulandığı ama Türkiye'de böyle bir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.

‘İRAN’DAKİ DURUM ÇOK DAHA KÖTÜ’

Tahran'daki bir turizm ajansından Ameneh Şirkavand, “Son 20 yıldır Türkiye her zaman İranlılar için en popüler tatil yeri. Türkiye'deki ekonomik krizle daha da cazip hale geldi. Çoğu İranlının tatile giderken bütçesi çok kısıtlı çünkü İran'ın parası dünyadaki en değersiz para birimlerinden biri” diye konuştu. Şirkavand, Van'a üç günlük gezinin İran içinde seyahat etmekten bile daha ucuz olduğunu ifade etti.

Haberde birçok İranlının alışveriş yapmak için Türkiye'ye geldiğine, yaptırımların baskısından kaçmak isteyen çok sayıda İranlı iş insanının da Türkiye'ye yatırım yaptığına dikkat çekildi.

Türkiye'de geçen yıl en fazla ev alan yabancılar arasında İranlılar başı çekiyordu. Türkiye'de yaşayan İranlı emlakçı Hamid Rıza Farahani, “TL değer kaybettiğinden beri daha fazla İranlı Türkiye'de ev alıyor. Elbette Türkiye'deki ekonomi zor durumda ama İran'daki durum çok daha kötü” dedi.

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