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Kriz içinde yeni kriz AD-HOC seçim komitesi! Seçim ne zaman olacak?

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Cumhuriyet Meclisi'nde muhalefetin yoğun itirazlarına rağmen kurulması kabul edilen AD-HOC seçim komitesinde kriz yaşanması muhtemel.
Kriz içinde yeni kriz AD-HOC seçim komitesi! Seçim ne zaman olacak?

Kriz içinde yeni kriz AD-HOC seçim komitesi!

Cumhuriyet Meclisi'nde muhalefetin yoğun itirazlarına rağmen kurulması kabul edilen AD-HOC seçim komitesinde kriz yaşanması muhtemel.

DETAY ÖZEL HABER

Oluşturulacak olan komitenin 9 üyesi olacak. 9 üyenin 5'i hükümet (UBP 3, DP 1, YDP 1) diğer 4 üyesi (CTP2, HP1, TDP1)ise muhalefet partilerinden milletvekillerinden oluşacak.

 

ÜYE VERMEME, YARGI YOLU, SOKAKTA EYLEM

Muhalefet oluşturulacak komiteye üye vermeme, oluşacak komitenin yasal olmadığı nedeni ile mahkemeye başvurma ve sokakta eylem dahil bir çok konuyu değerlendiriyor.

 

Özyiğit: TDP AD-HOC komiteye üye vermeyecek!

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit "Toplumcu Demokrasi Partisi olarak, Azınlık Hükümetinin anti-demokratik ve hukuk tanımaz tavrı nedeniyle bu komiteye temsilci göndermeyeceğiz ve diğer Muhalefet Partileri ile birlikte hukuki süreç de dahil olmak üzere her türlü mücadeleyi vereceğiz" açıklaması yaptı.

İlgili Haber: Özyiğit: TDP AD-HOC komiteye üye vermeyecek!

 

HP AD-HOC komiteyi yargıya taşıyacak!

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ""Bu durumda muhalefete yargıya başvurmak dahil tüm yolları zorlamaktan başka bir seçenek bırakmamış olursunuz. Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve halk iradesine inanan Halkın Partisi azınlık hükümetinin ortaya koyduğu bu anti demokratik zihniyete karşı durmaktan çekinmeyecektir” demişti.

İlgili haber: HP AD-HOC komiteyi yargıya taşıyacak!

 

CTP: Halk iradesi, hukuk ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz! açıklaması yapmıştı

CTP, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti'nin Ad-Hoc Komitesini kurarak Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü'nü ihlal ettiğini açıkladı.

İlgili haber: CTP:Halk iradesi, hukuk ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz!

 

KOMİTEDE YDP'Yİ ZAROĞLU DP'Yİ iSE DENKTAŞ TEMSİL EDECEK

Oluşacak olan AD-HOC Seçim komitesinde hükümetdeki DP'yi Serdar Denktaş temsil ederken YDP'yi ise Bertan Zaroğlu temsil edecek.

Denktaş Meclis'te yapılan oylamada komite oluşumuna muhalefet ile birlikte RET oyu vermiş ve Meclis kürsüsünden muhalefetin itirazlarının doğru olduğunu ve dikkate alınması gerektiğini içeren bir de konuşma yapmıştı.

Diğer yandan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu  partisi YDP ile yollarını ayırdığını ancak Arıklı'nın Bakan olduğu için oluşacak bu komitede yer alamayacağından Başbakan Saner'in ricası üzerine istifasını 10 gün ertelediğini açıklamıştı.

 

SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?

Zaroğlu  Meclis kürsüsünden muhalefetin seçimi için Ağustos  2021 tarihini önerdiğini hükümetin ise Nisan 2021 tarihini önerdiğini ancak kendisinin Ekim 2021'de seçim olacak diye hükümete güven oyu verdiğini hatırlatan bir konuşma yaptı.

Zaroğlu'nun komitede Nisan 2021 önerisine EVET oyu vermeyeceği de konuşuluyor.

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