Kriz kâhini Roubini’den korkutan tahmin: ‘Putin nükleer füze ile ilk orayı vuracak’

2008 finansal krizini tahmin ettiği için ‘kriz kahini’ olarak anılan ekonomist Prof. Dr. Nouriel Roubini, bu kez Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini ve Rusya lideri Vladimir Putin’in nükleer silah kullanma ihtimalini değerlendirdi.

Türkiye doğumlu olan “kriz kâhini ve doktor kıyamet” olarak anılan Nouriel Roubini, New York’ta yaşadığını ancak bir süre daha burada kalıp kalmak istediğine emin olmadığını belirtirken, “Önümüzde, on iki ay içinde Rusya’nın Ukrayna’ya karşı nükleer silahlar kullanacağına dair senaryolar var. Ardından NATO’ya saldırması ve konvansiyonel bir savaş başlaması gündemde.” dedi.

‘ÖNÜMÜZDEKİ 20 YIL İÇİNDE… ‘



64 yaşındaki NYU Ekonomi Profesör, ve Roubini Macro Associates CEO’su, bu açıklamasının ardından ise Putin’in ilk nükleer hedefinin ABD’nin New York kenti olacağını öne sürerek, “Burada yaşamak güvenli değil” dedi.

ABD merkezli New York Post gazetesine konuşan Roubini, ” Manhattan nükleer imhadan kaçınmayı başarsa bile, 2012’de New York’u sular altında bırakan Sandy Kasırgası gibi bir doğal afet olasılığı hala var. Ve bu sefer çok daha kötüsü söz konusu. Önümüzdeki 20 yıl içinde New York şehrinin büyük bir kısmı sular altında kalacak.” dedi.

ABD Ordusu’nun şehri korumak için deniz bariyerleri inşa etmek için 52 milyar dolarlık bir teklif sunduğunu vurgulayan Roubini, “Bunu kim ödeyecek? İşe yarayıp yaramayacağını bile bilmiyorlar. İnşası yirmi beş yıl alacak ve Manhattan’ı kurtarsak bile Jersey Shore ve Long Island’ın tamamı sular altında kalacak ” dedi.

RESESYON UYARISI

Roubini ayrıca ABD'de ve küresel ekonomide 2022 sonunda başlayıp 2023 boyunca sürecek “uzun ve çirkin” bir resesyon beklediğini de söyledi.

ABD'de hafif bir resesyon bekleyenleri şirketlerin ve kamu kesiminin büyük borç oranlarına bakmaya davet eden Roubini, “Faizler ve borç çevrim maliyetleri artıkça birçok zombi kurum, hane, şirket, banka ve ülke batacak. Böylece kimin çıplak yüzdüğünü göreceğiz” uyarısında bulundu.