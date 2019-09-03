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Kriz konusu olan tanker Suriye yakınlarında takip cihazını kapattı

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İngiltere tarafından alıkonulmasının ardından kriz konusu olan ve İran'ın sattığını açıkladığı petrol tankeri Adrian Darya 1’in, Suriye yakınlarında takip cihazını kapattığı iddia edildi.
Kriz konusu olan tanker Suriye yakınlarında takip cihazını kapattı

Cebelitarık’ta İngiltere tarafından alıkonulmasının ardından kriz konusu olan ve İran'ın sattığını açıkladığı petrol tankeri Adrian Darya 1’in, Doğu Akdeniz'de Suriye tarafına yöneldikten sonra takip cihazını kapattığı iddia edildi.

Küresel deniz trafiğini izleyen MarineTraffic'e göre, dün gece Suriye yakınlarındayken Otomatik Tanımlama Sistemi'ni kapatan geminin Suriye'ye gittiği iddia ediliyor. 

Rus medyasında yer alan bir haberde, Adrian Darya 1’e ait petrolün gemiye yanaşan Türk gemilerine boşaltıldığı öne sürülmüştü.

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