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Kriz üzerine kriz.. Liderler zirvesi yapılıyor.. DP -YDP yaşananlardan rahatsız!

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Kriz üzerine kriz.. Liderler zirvesi yapılıyor.. DP -YDP yaşananlardan rahatsız!
Kriz üzerine kriz.. Liderler zirvesi yapılıyor.. DP -YDP yaşananlardan rahatsız!

Kriz üzerine kriz.. Liderler zirvesi yapılıyor.. DP -YDP  yaşananlardan rahatsız!

Hükümet ortakları arasında yer alan YDP ve DP, birlikte hareket ederek tamamı TC- KKTC arasında imzalanan ekonomik protokolde yer alan maddelerle bir yol haritası belirledi.

Yasal değişiklikler, maaş kesintileri ve yüksek maaş alanlara az zam gibi maddeler de içeren değişikliklerde ısrarlı olan iki parti Başbakana, “Sizin kriziniz bitmiyor, bize 100 günlük bir yol haritası lazım” mesajını iletti.

 

DP-YDP TOPLANTI YAPIYOR

DP ve YDP Başkanları yaşanan süreci değerlendirmek için toplantı yapıyor. Toplantıya Başbakan Sucuoğlu'nun da katılacağı öğrenildi.

 

GÜVEN OYLAMASI CUMARTESİ

UBPDP-YDP hükümetinin güven oylaması Cumartesi günü yapılacak.

 

DP ve YDP UBP'ye 100 günde yapılacaklar listesi de sundu..

İşte o liste...

 

YASALAR

1- Belediyeler Reformu'nun gerçekleşmesi.
2- Bilişim ve Basın Yasası.
3- Organize Sanayi Bölgesi Yasası.
4- Hal Yasası.
5- Faiz Yasası.
6- İstimlak Yasası'nın değiştirilmesi.
7- Enerji Verimlilik Yasası'nın yapılması.
8- Sendikalar ve İş Yasası'nın Avrupa normlarına uygun şekilde düzenlenmesi.
9- Şans oyunlarının yasasının sonlandırılması.
10- 51/89 sayılı yasanın çalışılıp bitirilmesi (İmar Yasası).
11- Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın değişmesi.
12- İmar değişikliği yasalarının bir an önce yürürlüğe girmesi amaçlı çalışma yapılması.
13- Bankacılık Yasası tahtında donuk hesaplarla ilgili sicil affı getirilmesi.

 

EKONOMİK TEDBİRLER

1- Ek mesailerde düzenleme. % 25 ile sınırlandırma ya da vardiya sistemine geçiş.
2- Tapu kayıtlarında düzenleme.
3- Muhaceret çalışma afları ve seyrüsefer ayrıca muayene ruhsat konularında düzenleme.
4- Kıb-Tek'de genel yönetim ve personel giderlerinden de tasarruf yapılması.
5- Kripto Forex işlemleri ile ilgili düzenlemenin yapılması.
6- Gayrimenkul ticaretinde sözleşmeli satış sürelerinin sınırlandırılması.
7- Kooperatifçilik sisteminin re-organizesi için çalışmanın başlatılması.
8- Maaşlarda 20 bin TL üzerinde %20 indirime gidilmesi.
9- Sanayiciye, çiftçiye, hayvancıya, üniversitelere, otellere ve restoranlara kullandıkları elektrik ve akaryakıttan avantajlı fiyat uygulaması getirilmesi.

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